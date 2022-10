Pari a 115 mila euro gli "utili" della Farmacia Comunale

Follonica: In occasione dell'ultimo Consiglio comunale di Follonica, che si è tenuto venerdì 14 ottobre, è stata presentata la suddivisione degli utili della Farmacia Comunale di Follonica che per il 2021 ammontano a circa 115 mila euro. All'ordine del giorno del Consiglio il punto dedicato all'approvazione del rendiconto 2021 e alla suddivisione degli utili.

Il consuntivo si è chiuso con un utile netto di quasi 115 mila euro, da utilizzare per fini sociali, e suddivisi in alcuni progetti specifici. Il Consiglio comunale ha quindi determinato che 30 mila euro saranno dedicati all'emergenza abitativa, e in particolare al sfondo anti-sfratti, 15 mila euro andranno per il cosiddetto Bonus Bebè e 10 mila andranno all'associazione Amici del cuore Alta Maremma per l'acquisto e la manutenzione dei defibrillatori. 5 mila euro andranno rispettivamente alla Direzione didattica dell'Istituto Comprensivo 1 di Follonica e a quella dell'Istituto Comprensivo 2 per i progetti di inclusione scolastica e 1.400 euro andranno invece alla scuola di musica comunale Bonello Bonarelli per il progetto di musicoterapia. 5 mila andranno alle Opere Caritative San Vincenzo de Paoli per l'Emporio della solidarietà. Mille euro serviranno per l'acquisto dei pannolini lavabili, mentre 2 mila saranno destinati all'associazione Olympia De Gouges per il progetto individuale antiviolenza. 5 mila euro. Al progetto di campo al Moro, invece, dove è stata realizzata un'area di ristoro, saranno destinati 2 mila euro. Alla manutenzione e all'animazione della Play Area di Senzuno, ovvero lo spazio di gioco dedicato ai più giovani, andranno 6 mila euro e 2 mila euro saranno dedicati agli incentivi per l'acquisto delle bici elettriche. 2 mila euro saranno desinati al contributo per gli abbonamenti degli studenti pendolari, per il progetto VIAggiare. Infine circa 28 mila euro verranno gestiti dalla Giunta comunale per i progetti in divenire ed ancora da definire quali ad esempio quelli che riguardano gli ausiliari del traffico,i cosiddetti nonni vigile. Altri progetti potrebbero riguardare l'animazione delle bau beach ed un progetto in fase di definizione dell’associazione Biglie Sciolte per il progetto Hockey.





«Sono utili importanti quelli della Farmacia Comunale, che noi destiniamo ogni anno a fini sociali – commenta il vicesindaco Andrea Pecorini – Gli utili sono realizzati grazie ai due punti vendita presenti a Follonica, uno nel quartiere Cassarello e uno in Zona Nuova e andranno a beneficio di tutta la popolazione. Ringrazio il consiglio di amministrazione e tutto il personale dell’Azienda farmaceutica per il lavoro svolto». Come sempre il 15 percento degli utili, sarà destinato all’incremento del fondo di riserva per eventuali perdite. In totale ci sono stati 10 voti favorevoli, 1 astenuto e 3 contrari", termina la nota.