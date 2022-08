Parade: venerdì sera al Congo Bar arriva El Niño del Retrete

Lo spettacolo dal titolo “Cartoon Toylete” è stato rappresentato in numerosissimi festival internazionali. El Niño del Retrete esprime il bambino dentro invitando il pubblico nel suo mondo umoristico.



Follonica: Per la rassegna culturale Parade, venerdì prossimo, 2 settembre, di fronte al Congo Bar in via Spiaggia di Levante alle 21.15, si terrà lo spettacolo di El Niño del Retrete. Lo spettacolo dal titolo “Cartoon Toylete” è stato rappresentato in numerosissimi festival internazionali. El Niño del Retrete esprime il bambino dentro invitando il pubblico nel suo mondo umoristico. Così si scopre uno spettacolo pieno di emozioni e di gioco dallo stile insolito, interpretato da un personaggio delirante. Umorismo, acrobazie e musica, per 50 minuti di risate a crepapelle.

Lo spettacolo “Cartoon Toylete” è stato rappresentato in numerosissimi festival internazionali: Spagna, Austria, Italia, Croazia, Portogallo, Brasile, Argentina, Francia, Perù, Olanda, Belgio, Finlandia, Polonia, Nuova Zelanda, Svizzera, Lussemburgo, Slovenia, Cile, Colombia, Russia, Finlandia e Cina. Ingresso gratuito.

Per informazioni: 0566.52012 (IAT Follonica, via Roma 49) touristinfo@comune.follonica.gr.it | www.comune.follonica.gr.it