Parade: Dal 9 all'11 settembre a Follonica arriva il festival di poesia

Follonica: Dal 9 all'11 settembre, all'interno della rassegna Parade, curata dal Cantiere Culturale e dall'Amministrazione comunale di Follonica, si terrà il festival di poesia dal titolo “Attraversamenti” che sarà inaugurato venerdì 9 settembre alle 18 nella sala grande della Biblioteca della Ghisa.

Durante i tre giorni di festival verranno organizzati incontri con gli autori e le autrici, colazioni, laboratori e Open Mic, ovvero un spazio con “microfono aperto” per autori e autrici locali.

Il programma:

9 settembre

alle 10.30 AltriMondi libreria e bistrot di via Albereta, ospita il collettivo Lambe Lambe Italia. L'evento dal titolo "Sguardo segreto" è un laboratorio di costruzione e manipolazione di un micro-teatro (prenotazioni 366.6148769).

Alle 17 in via Roma e in via Amorotti il collettivo Lambe Lambe Italia organizza le Storie in scatola: spettacoli di theater box per uno spettatore alla volta. Ogni spettatore verrà invitato ad osservare uno spettacolo nascosto in una scatola.

Alle 17.30 nel parco antistante la Biblioteca della Ghisa, area ex-Ilva, Tejidas organizza "Parole giocate". Un evento per tutte le bambine e i bambini. Si tratta di un laboratorio di giochi cooperativi all’aperto.

Alle 18.30 nella sala grande della Biblioteca della Ghisa il Cantiere Cultura e le associazioni Indipendent Poetry e Assaggialibri organizza "Poetesse in dialogo". Un incontro con Annalisa Ciampalini autrice di “Tutte le cose che chiudono gli occhi” (Pequod, 2022) e Rossella Renzi autrice “Disadorna” (Pequod, 2022). Conduce Monica Guerra

Alle 19.00 in via Amorotti e in via Roma MultiversoArte & Syn Circus cureranno l'apparizione della Dea dei sussurri e dei segreti. Una parata “felliniana” Di Johnny Lodi. Con Mayadevi Dasa, Silvia Ceccarelli, Claudia Cicalini, Clelia Cicalini, Cristina Presta, Iuri Fidanza, Johnny Lodi, Irene Cambri eStefano “Schizzo” Ballerini. Evocata dai sognanti e giocosi labirinti musicali di Nino Rota, accompagnata da grottesche figure oniriche che popolano i film di Fellini, trasportata da una leggera ventata giunta dal mare, apparirà d’incanto a Follonica la “Dea dei sussurri e dei segreti”.

Alle 20.30 nella sala Grande della Biblioteca della Ghisa si terrà un Open Mic, uno spazio aperto di presentazione per autori emergenti e locali. L'accompagnamento musicale è a cura di ElleP-Esse (Lorenzo Peggi, chitarra, Giulio Passarini, chitarra, Rocco Panariello, basso, Marianna Pugliese, voce).

Alle 21.30 nella sala trande della Biblioteca della Ghisa sarà organizzata la Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea. Laura Pugno presenta la pubblicazione (Il Saggiatore, 2021) in dialogo con Michele Fianco e Francesca Matteoni. Introduce Rossella Renzi. L'accompagnamento musicale è a cura di Due Mari (Paolo Mari, chitarra, Giulio Mari, tromba). “Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea” prende le mosse da un esperimento avviato da Laura Pugno con un gruppo di poetesse e poeti: definire i 7 parametri con cui raccontare la poesia, scegliere 99 poeti italiani, assegnare un valore a ciascun parametro per ciascun poeta e infine trasformare i dati in rappresentazioni grafiche, immagini, costellazioni.

10 settembre

Ale 10.30 ad AltriMondi libreria e bistrot, in via Albereta, il Cantiere Cultura, Indipendent Poetry e Associazione Assaggialibri organizzano una colazione con l’autore Michele Donati “Il paesaggio nuovo” (Il Vicolo, 2021). Presenta Francesco Sassetto Segue "Giocare insieme con il naso rosso", un laboratorio di giochi comico-teatrali con l’attore Theano Vavatziani (prenotazioni 366.6148769).

Alle 17.30 nel foyer del Teatro Fonderia Leopolda si terrà "Fischietta torna a casa", uno spettacolo per bambini con il cown Fischietta (Theano Vavatziani).

Alle 18.30 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda ospita un evento del Cantiere Cultura, di Indipendent Poetry e dell'associazione Assaggialibri dal titolo "Poeti in dialogo" con Giulio Maffii “RadioGrafie” (Il Convivio, 2022) e Francesco Terracciano “Eserciziario di formule brevi” (Ensamble, 2022). Presenta Francesco Sassetto.

Alle 19 la sala ristorante del Teatro Fonderia Leopolda in collaborazione con Altrimondi bistrot curerà l'aperitivo e la cena.

Alle 21.15 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda ospiterà un evento del Cantiere Cultura, di Indipendent Poetry e dell'associazione Assaggialibri dal titolo "Giuseppe Conte: Il mito greco e la manutenzione dell’anima". Presenta Monica Guerra.

Alle 22.30 nella sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda si terrà lo spettacolo dal titolo "L’amore è", con Romina Tassinari.

11 settembre

Alle 10.30 ad AltriMondi libreria e bistrot, in via Albereta, si terrà una colazione con l’autore Francesco Sassetto, autore di “Discanto” (Anteprima). Presenta Michele Donati.

Alle 17.30 nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, Tejidas èporta "Parole giocate". Un evento per tutte le bambine e i bambini. Si tratta di un laboratorio di giochi cooperativi all’aperto (prenotazioni 366.6148769).

Alle 18.30 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda ospita un evento a cura del Cantiere Cultura, di Indipendent Poetry e dell'associazione Assaggialibri, dal titolo "Poeti in dialogo" con Cinzia Demi “La causa dei giorni” (Interno Poesia, 2022) e Sandro Pecchiari “Alle spalle delle cose” (Vita Activa Nuova, 2022). Presenta Michele Donati.

Alle 19 nella sala ristorante del Teatro Fonderia Leopolda, a cura di Altrimondi bistrot, verrà organizzato un aperitivo e una cena.

Alle 20.30 nel foyer del Teatro Fonderia Leopolda torna "Open Mic", lo spazio aperto di presentazione per autori emergenti e locali

Alle 21.30 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda, a cura del Cantiere Cultura e Indipendent Poetry, ospita "Le parole tra gli uomini" con Luca Baldoni, Alessandro Brusa e Cristiano Poletti. Presenta Sandro Pecchiari. Si tratta di un dialogo a partire dall’antologia curata da Luca Baldoni sulla produzione poetica gay italiana del Novecento. Per incontrare autori noti e scoprire altre voci significative ma ingiustamente estromesse dai canoni ufficiali, e per conoscere gli autori più recenti.

Alle 22.30 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda ospita Luca Dieci con "musica e colore". L'evento a cura del Cantiere Cultura e di Indipendent Poetry. Si terrà anche una performance di Drag Queen.