Cronaca Paracadutista ferito portato in Ospedale 3 luglio 2022

Redazione Orbetello: L'automedica di Orbetello e un'ambulanza con medico a bordo della Croce Rossa sempre di Orbetello sono intervenute alle 13:16 di oggi per un incidente ad un paracadutista presso l'aviosuperfice che si trova accanto la strada Sp Parrina nei pressi di Albinia. L'uomo, 35 anni, ha subito un trauma nel momento in cui ha toccato terra. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto.





