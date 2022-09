Pallavolo Grosseto presenta il team volley di Serie B/2 nazionale

Appuntamento martedì 20 settembre - ore 15:00, davanti al Palazzo del Comune in Piazza Dante. Saranno presenti Sindaco e Assessore allo Sport



Grosseto: Del progetto "una casa per il volley a Grosseto" se ne parlava da tempo. Erano molti anni che la maggior parte degli addetti ai lavori auspicavano la nascita di un gruppo forte, solido, strutturato, con la speranza di portare il volley della nostra città a ricoprire un ruolo da protagonista al pari delle società più blasonate della Regione e non solo. Finalmente dopo tanti anni di chiacchiere si è concretizzata la “Società unica” grazie anche alla comunione di intenti tra la Pallavolo Grosseto ed il Grosseto volley School. Grazie al lavoro frenetico e convinto del Presidente Tinacci che, tirate le fila con i propri Dirigenti e quelli della compagine amica, è riuscito a realizzare questo PROGETTO che sarà ufficializzato definitivamente con la presentazione della nuova squadra Luca Consani Grosseto di Serie B/2 alle autorità in Piazza Dante, davanti al Palazzo comunale, Martedì 20 Settembre alle ore 15:00.

«Siamo consapevoli di quanta ambizione si respira tra le nostre fila - dicono dalla società -, tecnici, dirigenti, atlete e tifosi. Ma altrettanto consapevoli di quanta responsabilità ci investe per soddisfare tali aspettative. Abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto e la vostra presenza e magari anche un po' di quel fattore "k…" che mai come ora dovrà far sentire il suo peso.

Vi aspettiamo Martedì 20 alla presentazione della squadra, ed ovviamente in Palestra per sostenere tutte le nostre squadre e soprattutto per allenare i vostri piccoli campioni!

Benvenuti nel nostro mondo fatto di volley, sport e divertimento».