Pallavolo Grosseto: partono tutti i campionati

Grosseto: Ci siamo, Sabato prossimo alle ore 21 sul parquet del Rinascita Firenze, la Luca Consani esordirà nel Campionato nazionale di serie B2.

Ma come arriva la squadra all’esordio? Lo abbiamo chiesto a Coach Rossano Rossi: «Ci arriviamo tra luci e ombre, tra le cose negative, abbiamo appreso proprio oggi che il centrale Elena Ciavattini, a causa di una lesione muscolare, dovrà fermarsi per circa un mese, stiamo già cercando una soluzione per tamponare questa situazione. C’è anche qualche atleta in sofferenza, ma tutto dovuto ai carichi di lavoro che abbiamo sopportato nel periodo di preparazione, ma già da giovedì le gambe si dovrebbero sciogliere per essere pronte per l’esordio. Dal punto di vista del gioco e della prestazione, qualche incognita rimane, vedo grande ritmo durante la settimana nelle sedute di allenamento, ma negli incontri precampionato non siamo riusciti a dare la stessa intensità al nostro gioco. Dobbiamo anche ricordare che siamo di fronte ad una squadra assemblata da poco che si deve conoscere e perfezionare i meccanismi del gioco. L’aspetto sicuramente positivo è l’affiatamento che il gruppo ha creato sin dai primi giorni che mi fanno ben sperare per questo Campionato. Ora dobbiamo aspettare e vedere cosa dirà il campo, nel frattempo lavoreremo ancora duro in questi due ultimi allenamenti per farci trovare pronti Sabato».





Questa la squadra e lo staff 2022/23:

Palleggiatori : Lavinia Poggetti e Annalisa Milani; attaccanti Sara Biagioli, Giorgia Miceli, Francesca Bacci e Melissa Angeli; opposti Erika Ciavattini e Asia Massari; centrali Natalia Barletta, Maria Victoria Colucci ed Elena Ciavattini; liberi Laura Santerini e Jolye Tocci.

: Lavinia Poggetti e Annalisa Milani; Sara Biagioli, Giorgia Miceli, Francesca Bacci e Melissa Angeli; Erika Ciavattini e Asia Massari; Natalia Barletta, Maria Victoria Colucci ed Elena Ciavattini; Laura Santerini e Jolye Tocci. Allenatore Rossano Rossi, secondo Francesco Alpini

Rossano Rossi, secondo Francesco Alpini Dirigente Lamberto Cardelli

Scoutman Andrea Rossi

Medico dott.ssa Eva Veropalumpo

Preparatore atletico Massimo Nanni

Addetto segnapunti elettronico Andrea Barsotti

Addetto ai Direttori di Gara Lucio Chipa

Addetto al tabellone elettronico Luca Tinacci

Addetti alla sicurezza dell'impianto Stefano Raulli e Vito di Giovanna.





Al via ANCHE tutti i Campionati Regionali di Serie per la Società.

Sabato prossimo, 8 Ottobre, sarà il team di Serie D di Mister Marconcini ad esordire al Palazzetto alle ore 17.30 contro il Volley Rosignano e la sera, alle ore 21.00, vedrà l'esordio per la serie C di Mister Spina.









Il Team Giorgio Peri di Serie C affronterà il Volley San Miniato.

Tutti sugli spalti del Palazzetto Azzurri a tifare le squadre grossetane e naturalmente anche in diretta FB.