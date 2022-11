Sport Pallavolo Grosseto, il Team Under 13 vince il Torneo Regionale 2 novembre 2022

Redazione Grosseto: Torneo Regionale under 13 ottimamente organizzato dal Volley Cecina. Ben 8 squadre ai nastri di partenza: Pallavolo Grosseto Luca Consani, Volley Cecina, New Volley San Vincenzo, Euroripoli Firenze, Torretta Volley, Polisportiva Saline, vbc Viterbo e Pallavolo Libertas Livorno.

Prima uscita stagionale della Luca Consani e prima vittoria molto convincente. "Le bimbe hanno dimostrato buon gioco, grinta, buona amalgama, spirito di sacrificio. Hanno saputo uscire da situazioni difficili da squadra 'matura'. Sono molto soddisfatta. Però non voglio tirare facili conclusioni. Noi continuiamo a lavorare seriamente e con questo entusiasmo ci potremo togliere tante soddisfazioni". Ci ha detto il Coach Ilaria Colella a risultato acquisito. La rosa impegnata nel Torneo: Clara Balestri, Francesca Ciccarelli, Ginevra Consani, Aurora Fanteria, Ghita Giulia, Sofia Guidoni, Matilde Marini, Matilde Mangani, Iris Peotta, Marina Pieraccini, Giorgia Pieri, Alice Tortelli e Benedetta Viti. Dirigente Francesca Chelli.

