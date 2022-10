Pallavolo Grosseto, i risultati del weekend

Grosseto: Peccato. Nel Campionato Serie B/2 Luca Consani una battaglia di oltre oltre due ore e mezza di gioco, persa dalle ragazze di Rossano Rossi contro il Calenzano per un soffio. Ci saremmo aspettati un crollo emotivo delle fiorentine dopo la conquista da parte nostra del primo incredibile parziale, invece Calenzano è stato bravo a non scomporsi e ad imporre il proprio gioco sul centro e portarsi sul 2 a 1. Quarta frazione combattuta, con Santerini e compagne che ci mettono cuore e anima e riescono a pareggiare. Il quinto set vede le grossetane partire bene e portarsi sul 5 a 1, ma la reazione delle fiorentine è pesantissima con un parziale di 12 a 2 che di fatto chiude il match, consegnando due punti alla squadra ospite e un punto alla nostra formazione.

"È stata un'altra battaglia", inizia coach Rossi, "come sarà per tutto l'arco del Campionato, siamo soddisfatti dal punto di vista caratteriale un po' meno sotto il profilo tecnico che ci ha visto poco attente e rinunciatarie su alcuni fondamentali come la difesa e l'attacco. Ci sta mancando la continuità e di conseguenza la serenità per affrontare certi momenti del match, non riusciamo ad arrivare in partita con tutti gli elementi al top e il nostro gioco ne risente, ricordo che questa squadra è stata costruita come gruppo e non sulle individualità. Da lunedì riprenderemo a lavorare cercando di farci trovare pronti per la difficile trasferta di Domenica 6 ad Arezzo" conclude Rossi.

La partita ci restituisce comunque una squadra cresciuta molto rispetto alle prime apparizioni.

Luca Consani: Poggetti in regia con Ciavattini opposto, Barletta e Colucci al centro, Biagioli e Bacci bande Santerini libero, nel corso del match è sempre entrata Tocci nel giro dietro e Massari in banda.

Nota statistica la partita ha visto esordire al centro la classe 2006 Margherita Andreini.





Campionato serie C: Oasi Viareggio 3 Giorgio Peri Grosseto 1.

Sconfitta per le ragazze guidate da Stefano Spina che lascia un po di amaro in bocca se si considera il primo set per il punteggio, ma soprattutto per come è stato giocato, contro una fortissima Viareggio. " Si in effetti", dice Spina, " ottimo primo set, poi non riusciamo a mantenere il vantaggio psicologico sbagliando un po' troppo nel primo e secondo tocco, la Oasi prende possesso della partita e porta a casa il risultato pieno. Prosegue comunque positivamente il programma verde della Società, infatti in alcune frazioni della partita in campo, eccetto i centrali, avevo tutte under 18".

Il lavoro del coach di trovare una amalgama e di dare identità ad una formazione dalle ottime individualità incomincia a prendere corpo. Il primo set di questo turno ne è la chiara dimostrazione.





Campionato Serie D Girone C: Pallavolo Grosseto 0 Robur Massa 3.

Sconfitta della formazione guidata da Alberto Marconcini contro una fortissima Massa che guida a punteggio pieno la Classifica.

Questa volta però, a differenza delle prestazioni precedenti, il tecnico è moderatamente soddisfatto perché ha visto alcuni interessanti miglioramenti.

" Se avessimo giocato così nelle partite precedenti i risultati non sarebbero stati così negativi", dichiara Marconcini a fine partita, " peccato quei troppi errori in battuta ed alcuni errori banali a rete, comunque la squadra è chiaramente cresciuta" Noi pensiamo che le partite da vincere non sono certo contro formazioni così forti, di questo passo i risultati arriveranno sicuramente con la speranza di iniziare a muovere la classifica.





Campionato U14 Girone A: Follonica 0 Deep chic Grosseto 3

Seconda netta vittoria delle bimbe allenate da Ilaria Colella che non dovrebbe lasciare storia. Invece il Coach, nonostante il successo è molto critica con la prestazione di oggi. "Non sono contenta", dice Colella. " Partite come questa dovrebbero servire a perfezionare alcuni fondamentali e certi meccanismi su cui tanto abbiamo lavorato in allenamento, invece troppi errori in battuta, in ricezione e movimenti di copertura. Certo l'analisi cruda della partita è positiva ma io devo guardare al futuro della mia squadra ed al proseguo del Torneo che voglio venga affrontato con diversa attenzione". Tutti conosciamo la grinta del nostro Coach e la sua assoluta attenzione a non trascurare mai nulla. Noi siamo certi che già dai prossimi impegni le nostre terribili bimbe sforneranno una secca smentita al proprio allenatore.

Le convocate: Giulia Angeli, Clara Balestri, Emma Boccini, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Noemi Salvini, Sofia Guidoni, Francesca Macchi, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori ed Emma Rossi. Dirigente, Lucia Zorzi.





Campionato U16 Girone B: Giorgio Peri Grosseto 3 Invicta Rossa 0

Consolida il primato nel proprio girone a punteggio pieno la formazione guidata da un soddisfattissimo Stefano Spina. Le ragazze del Presidente Tinacci sono, in compagnia del Castelfranco, le uniche a non aver perso nemmeno un set. Il Coach oggi ha avuto la possibilità di far girare tutta la rosa con risposte davvero interessanti in tutti i reparti. Partita condotta senza storia dal primo punto. Solo nel terzo set, alcuni errori di distrazione, consentono alle nostre avversarie, per un momento, di mantenere il risultato in equilibrio, rimesso immediatamente al suo posto con alcune giocate veramente belle.





Campionato U16 Girone A: Invicta Nera 3 Pallavolo Grosseto 1.

Bella prestazione contro una fortissima Invicta, team tra le candidate alla vittoria finale del territorio. "Abbiamo dato il massimo", dice Ilaria Fallani, Coach delle giovani grifoncine. "Con un’ottima battuta aggressiva, abbiamo messo in difficoltà le ragazze dell’invicta permettendoci di giocare la nostra partita e batterle nel primo set. In calo nel secondo e terzo set con molti errori in difesa e in copertura, abbiamo purtroppo fatto rientrare in partita le avversarie. Nel quarto set ci siamo riproposte aggressive e abbiamo combattuto su tutti i palloni, peccato perché potevamo arrivare al quinto set. Sono molto soddisfatta della prestazione, c’è ancora molto da lavorare ma siamo sulla strada giusta per giocarci un bel Campionato". Ottima partita per il nostro libero Emily Lucarelli che ha dimostrato di saper gestire la squadra sia in ricezione che in difesa.