Pallavolo Grosseto B2, il roster del team Luca Consani completato

Grosseto: "A venti giorni dall'inizio della preparazione, l'organico della nostra prima squadra è al completo", dicono dalla Pallavolo Grosseto.



Ma chi sono le 13 giocatrici che compongono la rosa? Scopriamolo insieme: al palleggio Lavinia Poggetti: Lavinia ritorna sul palcoscenico Nazionale dopo aver disputato un buon Campionato con la nostra serie C, sarà affiancata da una under (2005), Annalisa Milani, reduce anch'essa dal Campionato di serie C con il Follonica. Il reparto dei centrali vedrà l'arrivo di Natalia Barletta, la scorsa stagione in Sicilia con la Nigithor Volley e delle confermate Elena Ciavattini e Victoria Colucci. Il reparto schiacciatori, sarà composto dalla confermatissima Sara Biagioli, alla quale sono state affiancate Francesca Bacci da Livorno e Giorgia Miceli da Augusta (Siracusa), a completare il reparto ci sarà un'altra under (2005), Melissa Angeli, anche lei la scorsa stagione a Follonica. Gli opposti, invece, saranno la nostra Erika Ciavattini che farà coppia con un'altra new entry, Asia Massari da Cecina. Reparto liberi "blindato" dalle nostre due atlete, Laura Santerini e Jolye Tocci.

Ma cosa ne pensa il Tecnico Rossi che per questa stagione ha ricoperto ad interim anche il ruolo di Direttore Sportivo: "Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo messo insieme, sono stati mesi di duro lavoro, visionando molti profili di giocatrici, cercando di far quadrare bilanci, doti tecniche e qualità caratteriali. Sulla carta possiamo già dire che indubbiamente la nostra forza sarà data dal gruppo, che cercheremo di creare già dalle prime sedute. Abbiamo in programma già diverse amichevoli che ci vedranno affrontate nel pre-campionato Siena, Viterbo e Roma. Tutto l'ambiente è entusiasta e non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura". Completano il team: Francesco Alpini, il secondo allenatore, Lamberto Cardelli Dirigente accompagnatore, Andrea Rossi si occuperà delle statistiche e l'importantissimo Massimo Nanni, il nostro preparatore.

Per ultimi ma non per importanza i Dirigenti dello staff organizzativo: Luca Tinacci, Andrea Barsotti, Lucio Chipa e Stefano Raulli. Quindi, non ci resta che attendere qualche settimana per vedere le ragazze all'opera.