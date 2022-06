Pallavolo Grosseto, arriva un terzo posto che sta stretto

Grosseto: Giotti Victoria Volley 2 – Luca Consani Grosseto 0. Frutto dei parziali a 23 e 23. Peccato.



La semifinale del concentramento a quattro per la conquista del titolo regionale Under 13 sfugge di mano per un soffio alla Pallavolo Grosseto. Le bimbe di Ilaria Colella lottano punto a punto concedendosi piccolissime pause di distrazione che, ahimé, fanno la differenza a vantaggio delle avversarie che riescono a mantenere inalterata la loro concentrazione.

“Tensione che si taglia con un coltello, ma le mie bimbe hanno giocato bene, ho veramente poco da rimproverare loro, le nostre avversarie di altissimo livello, hanno attaccato ogni pallone, veramente brave” ha dichiarato la Coach a fine partita.

Diciamo che la partita persa in questa occasione che vale comunque il terzo posto della ragione Toscana, non fa cambiare di una virgola la considerazione ed il giudizio che il team si è conquistato. La stagione resta assolutamente positiva con grandi prospettive per la prossima.

Le convocate: Viola Armini, Clara Balestri, Cecilia Centrella,Ginevra Consani, Sabrina Delli Castelli, Gaia Giovani, Odessa Di Rienzo, Viola Murzi, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori ed Rossi Emma Allenatore: Ilaria Ciolella, secondo allenatore Andrea Rossi. Dirigente Lucia Zorzi.





Al "Ricci di mare" è stato invece un tripudio di divertimento nel Torneo S3.

Il Torneo Trofeo città di Grosseto ha visto le bimbe della Pallavolo Grosseto e del Grosseto Volley School giocare tutta la mattina e divertirsi come non mai.





Alle fine tutte a prendere il gelato offerto dalla Società e un’arrivederci a prestissimo con altre iniziative del settore giovanile che scalderanno questa Estate.

Un grazie va ai Tecnici, Silvia Rustighi, Martina Rossi, Vanessa Potenti, Ilaria Fallani, Simona Faragli, Fabio Sembiante e al responsabile organizzativo Francesco Alpini.