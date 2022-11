Sport Pallacanestro: semaforo rosso per i ragazzi della Promozione 3 novembre 2022

Redazione Grosseto: Semaforo rosso in casa per i ragazzi di coach Manganelli contro una ottima Laurenziana, formazione giovane e sicura protagonista di questo campionato.

Partenza al rallentatore per i maremmani che subiscono un break iniziale da parte dei fiorentini, rimanendo intrappolati nelle trame della difesa ospite. Dopo un primo quarto che si chiude sul 14-18 arriva una forte ripresa dei padroni di casa che grazie anche ad ottimi tiri presi da Conti e capitan Franzese arrivano ad un meritato +10. Si arriva all'intervallo lungo sul 38-34 con un palazzetto veramente caldo. Alla ripresa del gioco i fiorentini di coach Paoletti, grazie a buone giocate ed ottime percentuali da 3 punti, tornano a farsi sentire chiudendo il terzo quarto sul +13. Ultima frazione di gioco non adatta ai deboli di cuore; da entrambe le panchine si cercano soluzioni che possano chiudere il match definitivamente ma la partita resta in bilico fino agli ultimi secondi in cui solo una bomba da 3 punti avrebbe portato i padroni di casa all'overtime. Laurenziana esce dal PalaAustria a punteggio pieno, per i padroni di casa resta da analizzare le cause dei 2 black-out ad inizio primo e terzo quarto che hanno sicuramente influito sul risultato finale Prossimo appuntamento il 6 novembre a Firenze contro un'Olimpia Legnaia ancora a secco di punti in classifica.

Risultato finale 69-72 (14-18)(24-16)(10-27)(21-11) Roster e tabellini: Massai, Barabesi (2), Brunelli, Conti (20), Erman (6), Perfetti (4), Ciacci (6), Zucchini (2), Terrosi (2), Casanova (10), Franzese (17), Palombo. Coach: Andrea Manganelli Seguici





