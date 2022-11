Pallacanestro Grosseto, sfuma il successo interno per la Promozione

Grosseto: Sfuma ancora una volta nel finale il successo interno per la Promozione. Costone Siena si aggiudica una partita molto intensa, condotta per tre quarti della partita dai ragazzi di Coach Manganelli che vanno all’intervallo lungo sul +4. Dalla ripresa Costone si fa sotto e, complici i bassi punteggi da parte delle due squadre, dopo un 53-47 per i padroni di casa a fine terzo quarto si arriva all’ultimo periodo con molto nervosismo e falli da entrambi le parti e soprattutto con Siena che riesce a segnare lo stretto necessario in più per portarsi a casa i due punti.



Le percentuali al tiro si equivalgono per entrambe le squadre, Grosseto tira da due con il 47%, Siena con il 51% che invece tira meglio da tre punti. Da segnalare oltre all’infortunio di Conti (al quale auguriamo una pronta ripresa) avvenuto ad inizio ripresa proprio nel momento migliore dei padroni di casa, evento che ha sicuramente influito sull’andamento della partita, la buona prestazione di Casanova con 19 punti (7/11 da due, 3/7 da 3 3 4/4 ai liberi con 8 rimbalzi). Per i maremmani ora c’è una settimana per ritrovare il ritmo giusto, non dimenticando quello che è stato fatto di buono con Costone, recuperare Franzese assente con Siena e puntare al big match del 20 novembre con San Miniato, attuale capolista della classifica del girone B.

PALLACANESTRO GROSSETO TEAM 90- COSTONE SIENA 60-62

Parziali (24-20)(11-11)(18-16)(7-15)

Convocati: Barabesi, Tattarini, Dolenti, Brunelli, Conti (7), Erman, Perfetti (11), Zucchini, Terrosi (8), Casanova (19), Palombo (2).

Coach Andrea Manganelli, Ass. Luca Terrosi