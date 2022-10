Pallacanestro Grosseto, buona prova al Torneo Under 14 Elite pre season

Grosseto: Buon torneo quello disputato dai grossetani domenica al Palazzetto di via Austria Under 14 Elitè. Di fronte quattro formazioni (Pallacanestro Grosseto, Reggello Basket, Sei Rose Rosignano e Mens Sana Siena) tutte classificate al 7° posto lo scorso anno nell'Under 13, ad un passo dalle Final Six regionali.



Nel primo match della mattinata parte forte Siena che annichilisce i padroni di casa grazie ad una maggior reattività. -14 al 10°, ma match che piano piano si riavvicina grazie ad una difesa grossetana che aumenta sempre di più d'intensità. Nei tre tempi successivi la Mens Sana realizza solo 31 punti, con una Pallacanestro Grosseto che impatta nell'ultimo quarto per poi andare a concludere in crescendo. Ottime le prestazioni di Tasselli (27 punti, 25 rimbalzi e 11 recuperi) e Favetta (15 punti e 7 rimbalzi).

Nella finale per il 1°posto Rosignano, vincente su Reggello la mattina, si arrende alla verve dei padroni di casa nella seconda parte di gara. Dopo una prima metà gara equilibrata ed avvincente, si alterna una ripresa dove i maremmani salgono in cattedra sempre in difesa, lasciando agli ospiti solo 7 punti nella terza frazione. Ense e Tasselli chiudono il discorso nell'ultima frazione nonostante Rosignano cerchi di riavvicinarsi. I padroni di casa gestiscono gli ultimi possessi fino alla sirena finale.

In sintesi un buon torneo dove la formazione grossetana si é confrontata con delle ottime squadre alla ricerca del ritmo campionato che, in attesa del calendario previsto per questa settimana, sembra esserci dopo queste due partite...