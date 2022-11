Pallacanestro Grosseto: alla Promozione mancano pochi punti per la vittoria

Grosseto: Ancora una volta pochi punti ci separano dalla vittoria. Trasferta difficile contro una squadra forte, al momento prima in classifica con 4 partite vinte sulle cinque disputate finora. I padroni di casa sono sempre avanti ma Grosseto non molla concedendo pochi punti di vantaggio nonostante San Miniato sia implacabile nel tiro da 3 (ben 33 punti sui 61 finali arrivano dalla lunga distanza). La quarta frazione di gioco vede un buon recupero PGR fino a pochi secondi dalla fine in cui solo i tiri liberi avversari andati a segno e una mancata conclusione allo scadere permettono a San Miniato di aggiudicarsi i 2 punti. Pesano per i grossetani, arrivati in 10 al Pala Sammontana, le assenze di Conti e Terrosi che avrebbero potuto dire loro rispettivamente al tiro da fuori e sotto le plance.



Questo il commento a caldo di coach Manganelli. «La partita è stata molto fisica, loro hanno dei giocatori grandi sia in termini di età che di corporatura, gli arbitri hanno concesso loro molto e noi ne abbiamo sofferto, comunque sono molto contento dei ragazzi perché non hanno mai mollato nonostante le assenze di due giocatori molto importanti per i nostri equilibri (Terrosi e Conti) e sia arrivati ad avere a 14 secondi la possibilità di andare quantomeno al supplementare. Purtroppo quello che ci manca adesso oltre ad alcuni momenti di pausa in attacco é fare la scelta giusta nell'ultima azione cosa che non ci ha permesso di vincere le ultime 2 partite in casa».

Basket La Crocetta San Miniato- Pallacanestro Grosseto Team 90 61-58

Parziali (14-10)(12-11)(15-12)(20-25)

Il tabellino: Barabesi (4), Dolenti (3), Brunelli, Erman (3), Perfetti (10), Ciacci (17), Zucchini (9), Casanova (8), Franzese (2), Palombo (3)

Coach Manganelli A., Ass Terrosi L.