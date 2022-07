Cronaca Paline elettroniche con la percorrenza degli autobus in tempo reale 22 luglio 2022

22 luglio 2022 158

158

Redazione La Provincia individuerà 21 postazioni le altre vanno in città a Grosseto e Follonica

Grosseto: Muoversi in provincia di Grosseto con i mezzi pubblici sarà più semplice e, soprattutto, le informazioni sul transito degli autobus saranno trasparenti, visibili e aggiornate. La Regione Toscana ha realizzato un piano per l'installazione di 50 paline elettroniche che garantiranno agli utenti la comunicazione dei tempi di transito dei mezzi. Il display sarà semplice, comprensibile e aggiornato e consentirà a tutti di tenere sotto un controllo costante i tempi di attesa alle fermate. “A volte – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – sono elementi semplici e utili a garantire migliore qualità di accoglienza e vita in un territorio. L'introduzione delle paline elettroniche lungo le rotte principali degli autobus che attraversano i nostri territori sono un supporto molto importante e sosterranno la mobilità di residenti e turisti.” Delle 50 paline 21 saranno installate nel comune capoluogo e 8 a Follonica, le restanti 21 palline saranno posizionate su indicazione dell'Ufficio territoriale provinciale. L'operazione che interesserà tutto il territorio e ha come obiettivo quello di favorire la mobilità con mezzi pubblici, prevederà le paline nei luoghi più significativi come stazioni ferroviarie e punti di scambio degli autobus con un occhio attento alle località turistiche più frequentate che sono fuori dal circuito dei grandi trasporti. Tutti i lavori dovranno terminare entro luglio 2023. Questo progetto è uno dei primi atti che Autolinee toscane ha previsto aggiudicandosi la gara per il TPL e a supporto degli impianti di paline realizzerà un'app che mapperà tutta la rete.

