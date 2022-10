Palestre della Salute, Scaramelli (Italia Viva): “Migliorare la qualità della vita"

Presentata in Consiglio regionale la proposta di legge che istituisce in Toscana le “Palestre della Salute”



Firenze: “Migliorare la qualità della vita dei cittadini toscani attraverso l’attività fisica adeguata alla propria condizione, a partire dalla presenza di patologie croniche, in luoghi sicuri e certificati”. A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale che ha presentato la proposta di legge in merito all’istituzione delle “Palestre della salute” in Toscana.

“La nostra proposta di legge mira a istituire in Toscana - spiega Scaramelli - strutture di natura non sanitaria con appositi requisiti, ovvero idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche come, ad esempio, malattie cardio- cerebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche. L’auspicio è che la legge venga approvata nelle prossime sedute dal Consiglio regionale, per consentire già nei primi mesi del 2023 di avere un Regolamento attuativo. Chiederemo nella prossima sessione di bilancio – conclude Scaramelli - un capitolo di spesa per accompagnare questi percorsi con un plafond di carattere finanziario ed economico per consentire ai cittadini di poter svolgimento queste attività fisiche di salute, riabilitative e preventive nell’ambito di strutture idonee”.

La proposta di legge prevede che le “Palestre della Salute” siano strutture accreditate e certificate dalla Regione Toscana in cui le persone svolgono attività sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze. Essenziale la presenza all’ interno della struttura di laureati in scienze motorie con indirizzo specifico per attività motoria di prevenzione e adattata.