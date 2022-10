PalaGolfo Raul Micheli: al via i lavori per 500 mila euro

Follonica: Il Comune può svolgere questo intervento grazie al finanziamento di oltre 300 mila euro arrivati grazie al Por-Fesr della Regione Toscana che ha dato un contributo di circa 300 mila euro. «Vediamo oggi i frutti di un lavoro iniziato lo scorso anno – spiega il sindaco Andrea Benini – la nostra volontà è quella di dare alla città un centro sportivo rinnovato, rendendo quella zona di Follonica una vera e propria cittadella dello sport»



Partiranno in questi giorni i lavori per la riqualificazione e il potenziamento del PalaGolfo Raul Micheli per circa 500 mila euro di investimento. Il Comune può svolgere questo intervento grazie al finanziamento di oltre 300 mila euro arrivati grazie al Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Toscana. Il progetto era stato elaborato durante il primo quinquennio dell'Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Benini di concerto con le società sportive che utilizzano l’area.

Il progetto complessivo comporta una spesa di 500 mila euro e prevede interventi mirati a risolvere le criticità dell’impianto realizzato ormai circa 30 anni fa. Nel dettaglio gli interventi riguardano il rifacimento della copertura che nel tempo ha evidenziato problemi gravi di infiltrazioni, la realizzazione del nuovo impianto di condizionamento delle due palestre principali, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e la posa in opera di lampade a led per l'illuminazione del parterre centrale. Inoltre l'Amministrazione è a caccia di finanziamenti per la palestra esterna alla struttura, su cui è stato fatto un primo studio di fattibilità.

«Vediamo oggi i frutti di un lavoro iniziato lo scorso anno – spiega il sindaco Andrea Benini – la nostra volontà è quella di dare alla città un centro sportivo rinnovato, rendendo quella zona di Follonica una vera e propria cittadella dello sport. La nostra città ospita e continuerà ad ospitare manifestazioni sportive importanti, oltre ad essere la sede estiva de ritiro delle Farfalle della Nazionale Italiana di ritmica. Inoltre, lì viene svolta quotidianamente l'attività di base di decine di associazioni sportive. Vogliamo continuare a dare una casa sempre più accogliente per le nostre associazioni, continuando a lavorare per attirare in città manifestazioni sportive di qualità. È quindi fondamentale investire negli impianti sportivi».