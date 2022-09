“Paesaggio fragile" di Trentini in proiezione al Museo di storia naturale

Giovedì 8 settembre il documentario di Michele Trentini sulla tempesta “Vaia” del 2018



Grosseto: Al Museo di storia naturale della Maremma si racconta la tempesta “Vaia” che ha segnato il nordest italiano nel 2018. L'occasione è la proiezione del documentario “Paesaggio fragile” di Michele Trentini, in programma giovedì 8 settembre alle ore 21.30 nella sala conferenze della struttura museale, in strada Corsini 5. La proiezione è a ingresso libero (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571) e nell'occasione sarà possibile – come di consueto – sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.





“Paesaggio fragile” è un docufilm che racconta gli effetti della tempesta “Vaia” che si è abbattuta nel nordest italiano nell'ottobre 2018 e che ha segnato profondamente la Val Visdende, valle alpina nel Comelico, in provincia di Belluno. Trentini, attraverso la testimonianza discreta di alcuni abitanti e visitatori, racconta la graduale rinascita delle aree boschive della vallata, rivelando la fragilità di un territorio affascinante che, malgrado le difficoltà, resiste e suggerisce il senso del limite. Il documentario rientra nell’ambito della ricerca antropologica «Scappare, rimanere, andare, resistere. Grande Guerra e Vaia: accadimenti del passato e del presente sollecitano riflessioni sull’abitare e vivere la montagna e sul suo significato più profondo», a cura di Iolanda Da Deppo, Daniela Perco e Michele Trentini, un progetto coordinato dal Museo etnografico della provincia di Belluno. Michele Trentini (Rovereto, 1974) è laureato in sociologia all’Università di Dresda, svolge ricerche nel campo dell’antropologia visuale ed è autore di numerosi documentari.

Nelle foto: Michele Trentini e una scena del documentario