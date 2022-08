Pacchetto scuola, servizio trasporto e refezione pronte le domande

Sono da richiedere al comune



Castiglione della Pescaia: Sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sono presenti sia il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”, che il modulo di domanda per l’ammissione.

Il “Pacchetto scuola” è rivolto agli studenti residenti in Toscana, che possono presentare la richiesta perché iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e di chi ha aderito ad un percorso di istruzione e formazione professionale – Iefp – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi. Rientreranno nella graduatoria quei ragazzi appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente a un Isee non superiore all’importo di euro 15.748,78, residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, di età non superiore a 20 anni, da intendersi fino al compimento dei 21.

La domanda per la partecipazione al bando, completa della documentazione necessaria, inclusa la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, dovrà pervenire in Comune entro mercoledì 21 settembre 2022. Scade invece il 31 agosto la possibilità di richiedere per i propri figli, sia i servizi di trasporto scolastico, che di refezione. Dal link “Servizio online per minori”, presente nell’home del sito dell’amministrazione comunale, basterà inserire lo spid e si potrà portare a termine con pochi passaggi tutta la procedura

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla dottoressa Cinzia Piazzi delll’Ufficio Pubblica istruzione e-mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it telefono 0564927240.