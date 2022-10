Ottobre in rosa: iniziative Asl a Grosseto per prevenzione della salute delle donne

Sabato 29 ottobre, convegno pubblico su prevenzione e cura del tumore alla mammella e lunedì 31 open day senologico all'ospedale Misericordia



Grosseto: Proseguono le iniziative della Asl Toscana sud est in occasione di Ottobre in rosa, il mese della prevenzione delle patologie ginecologiche, organizzate su tutto il territorio aziendale. A Grosseto saranno due gli appuntamenti. Sabato 29 ottobre, al polo universitario, si terrà un convegno su “Innovazione e prospettive nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori della mammella nel Polo Oncologico di Grosseto”. L'evento è aperto al pubblico, ma si rivolge in particolare alle studentesse e in generale agli studenti tutti, delle ultime classi delle superiori, per sensibilizzarli sull'importanza dell'educazione alla salute che passa anche dalla prevenzione, strumento chiave per la diagnosi precoce che consente di guadagnare tempo in favore di una presa in carico più rapida.

Al convegno, promosso e organizzato dal dottor Carmelo Bengala, direttore Oncologia medica dell'ospedale Misericordia e del Dipartimento Oncologico della Asl Toscana Sud est, i professionisti grossetani illustreranno il tema della prevenzione oncologica femminile, con focus sui tumori del seno, analizzandolo nelle sue diverse declinazioni, diagnostica, screening, alimentazione, genetica, e completando gli interventi con argomenti di clinica relativi a nuovi approcci terapeutici e chirurgia di precisione. La preziosa testimonianza di alcune pazienti chiuderà l'evento. E' possibile seguire il convegno in diretta streaming sul portale: www.polouniversitariogrosseto.it .

Oltre alla parte informativa, lunedì 31 ottobre, dalle 14 alle 19, è previsto un open day con visite e consulenze senologiche gratuite all'ambulatorio di Senologia dell'ospedale grossetano, diretto dalla dottoressa Alessandra Buonavia. Per accedere è necessario prenotare, già da oggi, al numero 0564485787, specificando che si tratta dell'iniziativa di prevenzione di Ottobre in rosa.

“Il tumore del seno rappresenta la forma neoplastica più comune nelle donne – spiega Bengala - In Italia sono stimati circa 55.000 nuovi casi ogni anno. Circa il 41 % sono diagnosticati sotto i 50 anni, il 35 % in età tra i 50 e 69 anni ed il 22 % in età sopra i 70 anni. Nel territorio della Asl Toscana Sud Est i nuovi casi per anno sono circa 800 e circa 250 quelli nell’area di Grosseto. Dati epidemiologici dimostrano negli ultimi anni una riduzione dell’incidenza e della mortalità per tumore mammario: il tasso di sopravvivenza ha visto un progressivo incremento fino al 90 %. Alla base di questi successi vi sono progressi scientifici nel campo della prevenzione, ma anche lo sviluppo delle conoscenze nel campo della biologia cellulare e genetico. I progressi della ricerca scientifica hanno aperto la strada a programmi di screening e prevenzione oncologica sempre più efficaci, interventi chirurgici meno invasivi e sviluppo di terapie più mirate ed individualizzate, anche grazie a nuovi farmaci target specifici. Il convegno sarà l’occasione per presentare gli aspetti scientifici e organizzativi dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori della mammella nel nostro polo Oncologico di Grosseto, si parlerà in particolare di Oncologia di precisione o personalizzata, con il coinvolgimento dei cittadini che potranno fare domande agli specialisti presenti”.