Ottobre e novembre in biblioteca, tante belle iniziative per bambini

Massa Marittima: Ottobre e novembre ricco di iniziative in biblioteca a Massa Marittima con una miriade di attività per i bambini che affiancano gli eventi consueti destinati agli adulti, come la presentazione dei libri.



Le attività, organizzate dalla Cooperativa Promocultura che gestisce i servizi bibliotecari, vanno dagli incontri di lettura ai laboratori creativi in cui i piccoli partecipanti sviluppano la manualità e imparano a conoscere come rapportarsi con i diversi materiali. E poi sarà festeggiato Halloween con uno “Speciale Baby English”, il 31 ottobre, un laboratorio creativo di lettura in lingua inglese.

“Da quando nel 2008 abbiamo creato lo spazio 0-13 della nostra biblioteca comunale – afferma Irene Marconi, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Massa Marittima – è proseguito con costanza l’impegno per promuovere la lettura nei bambini e tra i giovani, organizzando iniziative che consentono di interagire in modo attivo con gli spazi della cultura, di frequentarli abitualmente fino a sentirli propri. L’unico modo per scoprire la biblioteca è entrarci dentro e diventarne parte. I progetti che abbiamo proposto sino ad oggi sono piaciuti sia ai piccoli lettori che alle famiglie, per cui continueremo a portarli avanti nel solco di questo impegno per promuovere la lettura come diritto fondamentale per tutti i cittadini e ad ogni età e come strumento per crescere e migliorare la qualità della vita.”

“Tra l’altro – aggiunge l’assessore Marconi – una delle iniziative promosse con continuità dal Comune per incentivare la lettura nei più piccoli, è il concorso per la scuola primaria Scelto da Noi, che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 30 anni”.





Ecco i prossimi appuntamenti del mese di ottobre per i bambini:

Venerdì 21 ottobre ore 17: Una storia per amica. Questo è il mio albero. Letture con laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni.

Lunedì 24 ottobre ore 17: La Biblioteca creativa. L’arte delle foglie. Attività creative per bambini da 4 a 12 anni.

Lunedì 31 ottobre ore 17: Una Biblioteca brrrividosa con maga Meringa e strega Zuccherina. Letture in lingua inglese e laboratorio creativo per bambini da 4 a 8 anni.

Le iniziative proseguono a novembre:

Lunedì 14 novembre ore 17: La Biblioteca creativa. L’acchiappasogni. Attività creative per bambini da 4 a 12 anni.

Lunedì 25 novembre, ore 17: Nati per Leggere. Incontro per bambini da 4 a 6 anni e genitori a cura dei volontari di Nati per Leggere in occasione della Settimana internazionale per i Diritti dell'Infanzia, dal 19 al 27 novembre.

Venerdì 28 novembre ore 17: Una storia per amica. I fantasmi non bussano alla porta. Letture con laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione: Tel: 0566 906290 - 335 7501826 E-mail: prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it