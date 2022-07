Ottimi piazzamenti per le ginnaste grossetane nelle finali nazionali Silver

Grosseto: Settimana impegnativa quella dal 26 al 3 luglio per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno, impegnate a Rimini nelle finali nazionali silver di federazione.

La Polisportiva ha presentato in gara in questa occasione ben 22 ginnaste e 5 squadre che si sono confrontate nei vari livelli dei programmi silver.

In una cornice tornata nuovamente alla normalità, dopo due anni particolari e difficili per tutti, con altissimi numeri di atlete partecipanti in tutte le categorie, le ginnaste, allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali si sono come sempre distinte ottenendo ottimi piazzamenti.

Il primo sorprendente risultato sul podio lo hanno portato a casa le nuove leve della Polisportiva, le ginnaste allieve della categoria LC3 nella serie D a squadre: Chiara Minelli, Alice Frosi, Rachele Agresti, Petra Parmesani e Greta Burgassi hanno conquistato l’accesso alla finalissima a 12 con il 7° miglior punteggio.

Durante la finalissima, con una gara finalmente precisa anche alla trave, l’attrezzo più ostico per le ginnaste, dove spesso una piccola imprecisione pregiudica il risultato di tutta una gara, sono riuscite a conquistare meritatamente ma anche abbastanza inaspettatamente il 3° gradino del podio! Un risultato sicuramente tanto sperato che ha riempito d’orgoglio allenatrici e staff e che premia la costanza, l’impegno e il lavoro quotidiano di queste giovani e talentuose atlete a cui auguriamo un futuro luminoso.

Il secondo piazzamento sul podio l’ha ottenuto Benedetta Campomori: nella categoria LB3 junior 3, con una gara sicura e precisa Benedetta si laurea vice campionessa nazionale. Bellissimo anche questo podio conquistato da una ragazza che si allena sempre con tanta serietà e impegno e che sicuramente meritava un risultato di questo prestigio.

Infine, nelle ultime giornate di gara, Anna Marcelli, nella categoria LD3 junior 2 ottiene ben 2 piazzamenti sul podio: 3° posto nella classifica assoluta e titolo di campionessa Italiana di specialità al volteggio con 2 bellissimi salti di valore.

A oscurare un po' questa bella e lunghissima settimana di gare purtroppo è stato il grave infortunio accaduto ad Azzurra Terminali durante la prova gara a trave nella finale della serie D LE3.

La squadra Campione d’Italia uscente formata da Azzurra Terminali, Eleonora Rossi, Alessia Marcelli e Margherita Vanelli si era qualificata per questa finale con il 2° punteggio parziale che faceva nuovamente ben sperare in vista della finale. Purtroppo durante l'uscita in avvitamento alla trave Azzurra si è procurata una grave distorsione al ginocchio e, ovviamente, è stata costretta a ritirarsi dalla gara. Le compagne, nonostante l’inevitabile preoccupazione nei confronti della loro capitana, hanno cercato di portare a termine la loro prova ma purtroppo con un atleta in meno il podio è inevitabilmente scivolato via. Un po' di rammarico per il risultato mancato ma principalmente auguriamo ad Azzurra di rimettersi in forma al più presto e di tornare più forte di prima.

E così si sono chiusi anche questi campionati Italiani con un bilancio decisamente positivo per la Polisportiva Barbanella Uno: 19 atlete in finale su 22 partecipanti, 4 squadre in finale su 5 presentate, 4 piazzamenti sul podio ma quasi tutti gli altri sia a squadre che individuali nelle prime 10 posizioni della classifica. Un risultato d’insieme che gratifica e dimostra che il lavoro procede nella giusta direzione.





Queste le altre atlete in gara:

Ginevra Chechi, Greta Conti e Mia Fontanelli Corbini categoria LC3 junior

Melania Santini, Ambra Conti, Matilde Bentivoglio e Matilde Cosimi categoria LB3 junior

Alice Esposito, Sofia Biagiotti e Linda Zambernardi Categoria LD3 senior

Naike Venturi Categoria LD junior