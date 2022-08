Ottaviani, Rossi (FDI): Dichiarazioni Termine: un film già visto in passato

Follonica: “Facile scaricare le colpe di Pd e sinistra di governo sia nazionale che regionale, su una dichiarazione, tra l’altro subito rettificata del senatore La Russa, sul rigassificatore di Piombino, quando la storia sul futuro del collocamento della mega nave sappiamo tutte che dipendono da scelte non certamente di Fratelli d’Italia”, dichiara Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e Agostino Ottaviani, responsabile del circolo FDI Follonica, in merito alle dichiarazioni uscite sulla stampa locale da parte del segretario provinciale Pd Grosseto, Giacomo Termine.







“Le dichiarazioni del segretario Pd Termine e di quello di Follonica Giorgieri, - proseguono Rossi e Ottaviani - riportano alla mente titoli di film già visti nel passato. Come Fratelli d’Italia non siamo contrari ai rigassificatori. Produrre energia oggi più che mai e fondamentale per l’economia, e non solo, di tutto il Paese, ma voler far passare che la scelta del collocamento sul porto di Piombino della mega-nave sia colpa di Fratelli d’Italia, qui, davvero, siamo proprio fuori dal seminato”.

“Sappiamo benissimo tutti chi ha il pallino in mano della scelta di questa eventuale collocazione nel porto di Piombino del rigassificatore. – tuona il coordinatore regionale Fabrizio Rossi - Questi sono il governo nazionale targato Pd, che ha voluto punire la città di Piombino, che ha voltato pagina alla sinistra guardando ad una nuova amministrazione con un sindaco, come Francesco Ferrari di Fratelli d’Italia, certamente non allineato all’establishment della sinistra e agli schemi del passato. Il Commissario straordinario, governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, altro esponente piddino, sta facendo il resto. Fratelli d’Italia non è contraria ai rigassificatori ma è contraria a farlo a Piombino, comunità che sta uscendo da anni difficili di riconversione industriale”.

“Caro Termine, non ribaltare i fatti e la realtà, i cittadini piombinesi, follonichesi e della Val di Cornia tutti, sanno benissimo chi sono veramente i veri voltagabbana ed i responsabili del un nuovo scempio che si vorrebbe perpetrare contro la città di Piombino che sta cercando di rialzare la testa, e di tutto il Golfo di Follonica”, concludono Fabrizio Rossi e Agostino Ottaviani.