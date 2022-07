Ospedale Pitigliano: "Gettate le premesse per una nuova ripartenza"

I sindaci di Pitigliano, Sorano e Manciano sono soddisfatti dell’incontro con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani



Pitigliano: “Sono state gettate le premesse per una nuova ripartenza dell'ospedale di Pitigliano dopo un periodo di incertezze e di precarietà - affermano Giovanni Gentili sindaco di Pitigliano, Pierandrea Vanni sindaco di Sorano e Mirco Morini, sindaco di Manciano – Il presidente Eugenio Giani durante la conferenza stampa ha espresso la volontà di incardinare in una legge regionale i 45 ospedali toscani, fra i quali quello di Pitigliano. L’intervento e l’impegno personale del presidente della Regione Toscana, al quale si erano rivolti i sindaci, sicuramente contribuiscono ad avviare un percorso di ripartenza che passa intanto dalla riapertura ai primi di settembre del reparto di medicina dell’ospedale di Pitigliano, con una organizzazione medica provvisoria in attesa del concorso regionale, ma certo più solida dal passato.”

“A questo si aggiunge l’apertura di tre posti letto di osservazione breve e l'impegno per alcuni investimenti tecnologici. Possiamo parlare, quindi, di un buon passo in avanti anche rispetto alle previsioni recenti. Continueremo nella nostra opera di vigilanza, di stimolo e di controllo per il rispetto degli impegni presi e per tutte le altre necessità dell’ospedale di Pitigliano.”