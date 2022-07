Ospedale, Green-pass: 'Dalla prossima settimana controlli a campione'

A partire dalla prossima settimana verranno effettuati controlli a campione. Nuova modalità di accesso per visitatori, accompagnatori e parenti ai presidi ospedalieri ed alle strutture territoriali della Asl tse per la prevenzione del virus Sars Covid 19



Grosseto: Alla luce delle nuove disposizioni legislative, che non prevedono più l’obbligo di verifica del green pass all’ingresso delle strutture ospedaliere e territoriali, a partire dalla prossima settimana sarà operativa una nuova modalità di controllo da parte dell’Asl Tse per l’accesso da parte di visitatori, accompagnatori o parenti di pazienti. Nulla varia rispetto al mantenimento delle norme igienico sanitarie per il contenimento della trasmissione del virus: -controllo della temperatura:







-utilizzo della mascherina

-corretta igiene delle mani.

La permanenza all’interno delle strutture per visitatori e accompagnatori sarà consentita solo a coloro che siano in possesso di ciclo vaccinale primario e tampone negativo o guarigione e tampone negativo o terza dose. Il controllo del possesso da parte dei visitatori del green pass base o rafforzato avverrà a campione da parte del personale della struttura. I pazienti (degenti e coloro che effettuano visite esami o controlli) non dovranno esibire certificato verde. Tali disposizioni varranno anche per l’accesso ai moduli territoriali ai quali si accede tramite l’ospedale o che abbiano caratteristiche di reparto di degenza.