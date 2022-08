Orbetello: la lotta ai moscerini è in corso

Orbetello: In riferimento a quanto apparso su diverse testate giornalistiche, l'assessore Luca Minucci in un comunicato cerca di far comprendere la reale situazione.



«Dopo il quarto trattamento adulticida, avvenuto la notte scorsa - afferma l'assessore - continua la lotta contro l’infestazione che purtroppo sta interessando il centro di Orbetello.

Nella giornata di oggi avverrà il secondo ciclo di trattamenti antilarvali, trattamenti che hanno come obiettivo quello di interrompere il ciclo riproduttivo dei cosiddetti “moscerini” e che verranno ripetuti con cadenza regolare con previsione di ulteriori tre passaggi. Trattamenti che specifico non richiedono ordinanze o autorizzazioni.

Ci tengo a precisare ancora, che tali trattamenti sono del tutto straordinari e che mai in passato sono stati effettuati. Quanto apparso su molte testate giornalistiche, risulta essere del tutto falso e fazioso.

Il problema c’è, nessuno lo minimizza, siamo vicini a chi subisce un danno da tale situazione e continuiamo a fare tutto quello che è nelle nostre facoltà per risolverlo».