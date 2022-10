Finanza Opportunità di lavoro in Comune 4 ottobre 2022

Santa Fiora: Ultimi giorni per presentare la domanda. Il Comune di Santa Fiora, tramite avviso pubblico, cerca un ingegnere o un architetto a cui conferire l’incarico di responsabile dell’unità di missione “Progetti strategici del PNRR”. Si tratta di un contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) che consente pertanto al professionista di portare avanti contemporaneamente l’attività di uno studio professionale. L’incarico viene conferito per 36 mesi prorogabili al massimo fino al 31 dicembre 2026. L'incarico ha per oggetto l’attribuzione di responsabilità e coordinamento dell’Unità di Missione Progetti Speciali, che si occupa della realizzazione di tutte le attività di progetto, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR; assunzione degli atti gestionali, inclusa l’adozione degli impegni di spesa sui capitoli riguardanti il progetto; coordinamento fra le Aree e i settori coinvolti; possibile attribuzione del ruolo di Responsabile Unico del procedimento (RUP); programmazione temporale del finanziamento delle opere pubbliche PNRR e relativo monitoraggio; supporto e predisposizione degli atti e contratti afferenti gli appalti gestiti dall’Unità di Missione; relazioni con Ministeri, Regioni ed altre Istituzioni. La posizione economica prevista è quella di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, posizione economica D1. Tra i requisiti richiesti per presentare domanda: il diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria civile; Ingegneria edile o Ingegneria edile-architettura del vecchio ordinamento; lauree equipollenti o laurea specialistica; abilitazione all’esercizio della professione; comprovata esperienza pluriennale e professionalità acquisite nelle materie afferenti l’incarico; conoscenza della lingua inglese e dei principali software informatici; patente di guida categoria B. La domanda deve pervenire al Comune entro e non oltre le ore 13 dell’8 ottobre 2022. Può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Comune di Santa Fiora (GR), Piazza Garibaldi n. 25 cap 58037; oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo, piazza Garibaldi 25, negli orari di apertura al pubblico ( dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13); o inviata alla pec comune.santafiora@postacert.toscana.it L’avviso integrale e il modello di domanda sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=256&area=H Seguici





