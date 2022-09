Open Day per GS Pattinaggio

Grosseto: Settembre, mese di nuovi inizi. E il Gs pattinaggio vuole cominciare con il botto. Tre appuntamenti da non perdere, tre date da segnare: 6-8-13.

«No, non stiamo dando i numeri per il gioco del lotto - dicono dalla società -, ma sono i giorni in cui la nostra società si dedicherà ai vostri bambini. Tre open day, in cui la pista di via Portogallo aprirà i propri cancelli a chiunque volesse provare a praticare il pattinaggio artistico. Bambini, dai tre anni in su con tanta voglia di imparare e divertirsi sulle 4 ruote. I pattini per questi tre giorni, li metterà a disposizione la società.

Si inizierà il 6 settembre dalle 17:30 alle 18:30. Affiderete i vostri bambini nelle mani di istruttori sorridenti, qualificati e federali. Poi a seguire l’8 ed il 13 settembre, stessa ora, stesso divertimento.

Se poi a guardare loro che pattinano venisse voglia anche a voi adulti, non preoccupatevi la società ha pensato anche a questo: prossimamente partiranno corsi specializzati proprio per voi.

A chi invece piace il pattinaggio artistico, ma non il fatto che il proprio figlio faccia uno sport individuale, anche qui niente paura: il Gs è organizzato anche per creare pattinaggio di coppia e squadra sincronizzata. Insomma chi più ne ha, più ne metta, con una sola certezza: tutto è fatto con amore, passione, dedizione, professionalità. Non mancate vi aspettiamo!».