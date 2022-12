Online il bando per accedere a contributi per opere a carattere religioso e sociale

Il Comune di Grosseto ha pubblicato al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-concessione-contributi/ il bando per la richiesta di contributi per opere a carattere religioso, sociale, culturale, sanitario.



Grosseto: L’iniziativa ha lo scopo di favorire le attività delle associazioni presenti sul territorio, al fine di sviluppare le finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie ed educative. Nello specifico, il totale di 181.417 euro destinato al bando è suddiviso in circa 95mila euro destinati a contributi per le opere per “chiese e altri edifici per servizi religiosi” e circa 85mila euro destinati a contributi per i “centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”.

Per poter beneficiare dei finanziamenti previsti, le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria richiesta entro e non oltre il giorno 29/12/2022, utilizzando la modulistica presente al link indicato in precedenza. Ogni informazione e chiarimento potrà essere richiesta presso il Servizio finanziario del Comune di Grosseto al numero telefonico 0564/488251.