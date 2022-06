Comune lancia campagna informativa su corretto conferimento dei rifiuti

Il materiale arriverà nelle case con la consegna delle bollette Tari



Massa Marittima: Il Comune lancia una massiccia campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti per educare e sensibilizzare i cittadini che sono alleati fondamentali nella tutela dell’ambiente. Il materiale arriverà direttamente nelle case e nelle aziende con la consegna delle bollette Tari, che è partita proprio in questi giorni.

“Chiediamo ai cittadini di conservare questo materiale che abbiamo inviato insieme alla bolletta Tari per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili a conferire correttamente i rifiuti – afferma Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente. - Quest’anno grazie ad un consistente recupero dei crediti pregressi sulle TARI non pagate dai contribuenti e ad un riordino delle agevolazioni previste sulla base della distanza delle abitazioni dai cassonetti in territorio aperto, il Comune di Massa Marittima è riuscito a rendere più equamente distribuita la ripartizione dei costi tra le utenze, con un beneficio per la maggior parte dei cittadini e per le attività commerciali. Dobbiamo ancora lavorare molto per raggiungere gli obiettivi premianti connessi alla differenziazione dei rifiuti e in questo è fondamentale la collaborazione della popolazione. Confidiamo in un maggiore senso civico di tutti, affinché il 59% attuale di raccolta differenziata arrivi in poco tempo al 65% per poi procedere verso l’obiettivo regionale del 75%. Se riusciamo a raggiungere questo obiettivo con l’impegno dei cittadini possiamo aspirare ad ottenere anche i bonus premianti che ci consentono di abbattere ulteriormente i costi del servizio spalmati sulla popolazione con benefici per tutti in bolletta”.

Nel materiale consegnato alle famiglie e alle attività sono riportati le seguenti informazioni:

- i giorni e gli orari di ritiro dei rifiuti divisi per zona (conferimenti nei bidoni stradali nelle campagne e nelle frazioni di Tatti, Prata e Niccioleta; raccolta differenziata nelle zone esterne al centro storico di Massa Marittima e nelle frazioni di Valpiana e Ghirlanda; raccolta differenziata nel centro storico di Massa Marittima.

- Il numero verde per il ritiro degli ingombranti e dei residui vegetali: 800127484;

- Giorni e orari di apertura del centro di raccolta in viale Martiri della Niccioleta, località La Camilletta;

- la possibilità di richiedere i compostori telefonando allo 0566 906264 https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~a8b91947-bc17-455f-bc4a-c771cb9cf562~.html

- la possibilità di richiedere il kit per lo smaltimento dell’Amianto telefonando allo 0566 906264

www.comune.massamarittima.gr.it