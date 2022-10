Oltre Idea Sposi. Il Cassero si veste da cerimonia

Grosseto: L’idea progettuale di avvicinare alla città di Grosseto alcune manifestazioni di prestigio organizzate nel Centro Fiere, con il duplice scopo di rivitalizzare il Centro Storico in un periodo di bassa stagionalità, andando a valorizzare uno dei monumenti simbolo di Grosseto, il Cassero Mediceo, si concretizzerà con l’organizzazione della 7°Edizione della manifestazione Oltre Idea Sposi che si svolgerà nei giorni 5 e 6 novembre.

La manifestazione sarà realizzata grazie alla disponibilità dell’Istituzione le Mura che ha accolto favorevolmente il progetto anche in relazione alle proprie attività che vedono nel Cassero Mediceo una dimora ideale per le cerimonie e alla stretta collaborazione con l’emittente televisiva Tv9.

Oltre Idea Sposi è indirizzata alle attività che operano nel settore delle cerimonie e l’aspetto propriamente commerciale sarà abbinato ad iniziative ludiche e mondane uniche nel suo genere.

Le iniziative in programma che caratterizzeranno questa edizione ruoteranno intorno a due eventi principali, il concorso Miss città di Grosseto, a cui sarà abbinata una cena di gala che si svolgerà nella giornata inaugurale di sabato 5 novembre e le sfilate di abiti da sposa che si terranno nella giornata domenicale del 6 novembre.

Per una manifestazione che promuove l’eleganza ed il lusso, è stata scelta una sede adeguata all’interno delle mura cittadine ed il Cassero Mediceo che racchiude la storia della città, recentemente ristrutturato rappresenta la giusta dimora.

Il pubblico potrà accedere liberamente alla parte espositiva senza pagare alcun biglietto ingresso e partecipare agli eventi organizzati.

Non c’è città in Italia che non abbia la sua Miss che non può mancare in una manifestazione che fa dell’eleganza e della bellezza il proprio format.

Una serata dedicata alla bellezza femminile in un suggestivo scenario, le Miss sfileranno in una passarella centrale ricavata tra i tavoli allestiti per la cena di gala a cui si potrà aderire prenotando direttamente il proprio tavolo fino ad esaurimento di posti e dove chi parteciperà potrà votare direttamente le aspiranti Miss. La finalissima programmata nella giornata di sabato 5 novembre, sarà preceduta da una rigorosa preselezione.

Saranno premiate tre vincitrici, divise per tre categorie, Miss Città di Grosseto, Miss Fitness, Miss Eleganza.

La giornata domenicale sarà caratterizzata dalle sfilate in abiti da sposa, modelle professioniste si alterneranno sulla passarella, in una sinfonia dove la musica si unisce ai colori e all’eleganza dei più noti marchi di abiti cerimonia.

Il Presidente di Grossetofiere Andrea Masini ricorda “la nostra società è nata a servizio del territorio, questo è il primo progetto di spostamento di una fiera verso una sede diversa dal Centro Fiere. La nostra esperienza pluriennale in questo settore ci permette di essere trasversali e con il nostro background siamo in grado di organizzare iniziative di primo livello anche in location diverse dalla nostra sede abituale. Oltre Idea Sposi la costudiamo come un gioiello di famiglia che va ad impreziosire il nostro palinsesto, è una manifestazione che non da utili diretti a Grossetofiere e se vogliamo tenerla in vita come è giusto che sia è necessaria la partecipazione di tutte le Istituzioni del nostro territorio."

Il Presidente dell’Istituzione le Mura, Alessandro Capitani dichiara: “Siamo onorati ed orgogliosi di ospitare all’interno della nostra Fortezza un evento così importante e consolidato. Una manifestazione che sarà ulteriormente impreziosita dal meraviglioso e riqualificato contesto monumentale delle nostre mura, oggi finalmente tornate ad essere frequentate da cittadini e turisti ed a costituire il baricentro della cultura e dello spettacolo della nostra città”.

La fiera sarà aperta al pubblico con i seguenti orari, sabato 5 novembre dalle ore 15,00 alle ore 20,00, domenica 6 novembre dalle ore 11,00 alle ore 20,00.