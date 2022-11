Oltre idea Sposi 2022 con i giovani imprenditori di Confartigianato Imprese

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 novembre al Cassero Senese di Grosseto



Grosseto: Oltre idea Sposi fiera del wedding in Toscana organizzata da Grosseto fiere di svolgerà sabato 5 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e domenica 6 novembre dalle ore 11.00 alle ore 20.00 al Cassero Senese di Grosseto. Il gruppo giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Grosseto parteciperà con uno spazio espositivo che mette insieme professionalità differenti, ma con un unico obiettivo, rendere unico per i futuri sposi il loro giorno più importante, quello del matrimonio.

“Abbiamo deciso di prendere due stand come gruppo giovani imprenditori – afferma Dominga Tammone presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Grosseto perché crediamo nell’importanza di fare rete. Il nostro team è in grado di progettare e realizzare tutto ciò che serve per il grande giorno, dal set grafico agli abiti degli sposi e da cerimonia, dal servizio fotografico a tutti gli accessori necessari. I futuri sposi, wedding planner o semplicemente i curiosi, troveranno nel nostro stand la passione dell’artigiano e tantissime novità del settore.”

Ma ecco chi incontrerete al Cassero Senese:

Dominga Tammone illustratrice e content creator - set grafico matrimoniale

Marzia Fidanza - Creavi, scuola e laboratorio di sartoria

Andrea Burgio - foto e video maker

Paolo Martini di Fleurs atelier sartoria su misura

Giada Ghini - Yves Couture di Giada Ghini atelier