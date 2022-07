Oltre 9mila euro raccolti con “Artigiani per la vita”

La somma è destinata all’hospice “Roberto Ciabatti” di Grosseto. Cna: “Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto”.



Grosseto: Ammonta a 9mila 100 euro la cifra raccolta di Cna Grosseto con “Artigiani per la vita”, l’iniziativa di solidarietà che si è tenuta ieri, venerdì 29 luglio, alla Cava di Roselle. E altre donazioni sono in arrivo nei prossimi giorni. Oltre 450 persone, infatti, hanno deciso di partecipare alla serata, che ha visto un’ottima cena preparata e servita da associati e dipendenti dell’associazione grossetana degli artigiani, musica e spettacolo, per contribuire alla raccolta fondi per l’hospice “Roberto Ciabatti” dell’unità funzionale Cure palliative dell’azienda Usl Toscana sud est.

La cifra donata dai tanti partecipanti, infatti, andrà a finanziare l’acquisto di un ecografo, anche portatile, che potrà essere impiegato dal personale medico e infermieristico Asl dell’équipe delle Cure palliative area Grossetana, Amiata grossetana e Colline Metallifere per effettuare tutta una serie di servizi a domicilio per i pazienti che ogni giorno assistono. Le Cure palliative, infatti, portano avanti molte attività in hospice, in day hospital e ambulatorio; il nuovo ecografo, portatile, sarà molto utile per erogare anche a domicilio prestazioni per la terapia sintomatica, che oggi vengono effettuate solo presso la struttura. Per chi è seguito dalle Cure palliative, infatti, poter ricevere prestazioni gratuitamente a casa, da parte di medici, infermieri e oss dell’Asl, è un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita.

“Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto – dichiarano il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda e la presidente del comitato di zona Grosseto Daniela Morosini, ideatrice della manifestazione – perché anche questa volta, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la nostra iniziativa è stata davvero ben accolta, come dimostrano i numeri. Sostenere le Cure palliative vuol dire contribuire a una realtà molto importante che dà un aiuto concreto ai pazienti e ai loro familiari in una fase delicata della vita. Un ringraziamento doveroso va a tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno reso possibile la serata e a tutti gli associati di Cna e al personale che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento”.

GLI SPONSOR. La manifestazione è stata sostenuta da numerosi sponsor. Ecco di chi si tratta: Banca Tema, Conad, Cava di Roselle (di Uscita di Sicurezza), Assicoop Toscana, Tv9, Amore di Maremma, Favilli Rinaldo, Sapori di Toscana, Plastiho, Eventi perfetti, Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, Ais Toscana delegazione di Grosseto, Caseificio sociale di Manciano, Pasticceria Giannini di Mella Salvatore, Caffè d’Italia, Scuola europea sommelier, Pasticceria e panificio I Frutti del grano, Il Fondino 2.0 climbing farm, Rosati Carta, la cantina Celestina Fe', Azienda agricola Agostinetto, Maremma in diretta.