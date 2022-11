Ogni giorno da Siena si può raggiungere la Capitale e l’aeroporto in meno di 3 ore

Oltre diecimila persone hanno scelto i bus Tiemme per raggiungere Roma e l’aeroporto di Fiumicino



Siena: Sono oltre diecimila le persone che, fino ad oggi, hanno scelto le linee bus Tiemme per viaggiare verso Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Numeri molto importanti che confermano la soddisfazione degli utenti e la validità della scelta strategica di Tiemme di tornare nei mesi scorsi a investire sulle linee ad alta percorrenza. Oggi il servizio di bus risponde alle tantissime esigenze di chi, per lavoro, per piacere o per necessità ha bisogno di raggiungere la Capitale e l’aeroporto internazionale di Fiumicino in tre ore, a un prezzo economico e senza stress per il traffico o il parcheggio.

“I dati dei passeggeri che hanno scelto Tiemme – sottolinea Guido Delmirani, presidente Tiemme – insieme alla loro soddisfazione ci riempie di orgoglio. Ogni giorno da Siena partono ben quattro linee che collegano i ‘nostri territori’ con Roma, Fiumicino e, quindi, con il mondo. Il comfort dei nostri autobus, completamente rinnovati si unisce alla comodità di non dover ricorrere all’uso delle auto e a tariffe promozionali competitive che partono da 8.99 euro. La puntualità e la pulizia sono gli altri fattori molto apprezzati dal 98 % della nostra clientela. L’ascolto dei nostri clienti, costantemente monitorato, ci consente di progettare nuove modifiche che presto entreranno in vigore”

“Un altro importante passo – continua Delmirani - è l’attività che stiamo progettando con l’Università di Siena. Con il Prof. Maggi (coordinatore della mobilità) e il Mobility Manager Gianluca Monaldi, stiamo studiando un accordo che renderà più conveniente e agevole lo spostamento di studenti, professori e dipendenti da e verso l’Università di Siena. La nostra volontà è quella di stimolare i cittadini, soprattutto i più giovani, a scegliere una mobilità sostenibile diminuendo l’uso dell’auto privata”.

Bus Tiemme Siena – Aeroporto Fiumicino. Ogni giorno partono da Siena due corse con direzione Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. La prima parte alle 6.15 dalla Stazione Fs per poi fare tappa alle ore 6.25 in Piazza Gramsci e proseguire alle ore 7.05 a Paganico, Albergo La Pace, alle 7.25 alla Stazione di Grosseto Stazione, Terminal Bus, alle ore 8.00 a Orbetello Stazione Fs con arrivo alle 9.30 allo “Stallo 10 terminal 3” dell’Aeroporto di Fiumicino. La seconda corsa parte alle 15.15 dalla Stazione Fs di Siena prosegue facendo le seguenti tappe: ore 15.25 Siena, piazza

Gramsci, ore 16.05 Paganico, ore 16.25 Grosseto, ore 17.00 Orbetello ore 18.30 Fiumicino. Da Fiumicino Aeroporto gli autobus partono dallo “Stallo 10 terminal 3” e segue questo percorso, con le solite fermate: la prima corsa parte alle ore 10.45 da Fiumicino per essere alle 12.15 a Orbetello, alle 12.50 a Grosseto, alle 13.10 a Paganico, alle 13.50 a Siena piazza Gramsci e alle 14.00 a Siena Stazione Fs. La seconda corsa parte alle 19.30 da Fiumicino e arriva alle 21.00 a Orbetello, alle 21.35 a Grosseto, alle 21.55 a Paganico, alle 22.35 a Siena piazza Gramsci e alle 22.45 a Siena Stazione.

Linea Bus Poggibonsi, Siena e Bettolle per Roma. Sono due le corse giornaliere con partenza da Poggibonsi, Siena, Bettolle e arrivo all’Autostazione di Roma Tiburtina. La prima parte alle ore 5.15 da Poggibonsi per poi fare tappa alle 5.35 a Siena in via Fiorentina, alle 5.45 in piazza Gramsci e alle 5.50 alla Stazione. L’autobus prosegue in direzione Val di Chiana con fermata alle ore 6.36 a Bettolle e arrivo a Roma Tiburtina alle 8.35. La seconda corsa parte alle 13.30 da Poggibonsi e prosegue facendo le seguenti fermate: ore 13.50 Siena in via Fiorentina, ore 14.00 piazza Gramsci, ore 14.05 Stazione Fs, ore 14.50 Bettolle e arrivo alle ore 16.50 a Roma. Dalla Capitale sono due le corse giornaliere in partenza da Roma Tiburtina: la prima corsa parte alle ore 10 da Roma per essere alle 12.10 a Bettole, alle 12.50 a Siena viale Toselli, alle 12.55 a Siena Stazione Fs, alle 13.10 a Siena Piazza Gramsci e alle 13.20 a Poggibonsi. La seconda corsa parte alle 18.15 da Roma con arriva alle 20.25 a Bettolle, alle 21.05 a Siena viale Toselli, alle 21.10 a Siena Stazione, alle 21.25 a Siena piazza Gramsci e alle 21.35 a Poggibonsi.

Info su acquisto biglietti e orari. Su www.tiemmespa.it è possibile trovare tutte le informazioni e acquistare i biglietti, compresi quelli con tariffe promozionali: da euro 8,99 per la linea Siena – Aeroporto Fiumicino e da 9,99 euro per quella Poggibonsi, Siena e Bettolle per Roma.