Oggi si vota per i referendum. In Maremma anche per il rinnovo di 3 Comuni 12 giugno 2022

12 giugno 2022 133

133

Redazione Grosseto: Seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23 per i 5 quesiti referendari e, in Maremma, per il rinnovo degli organi elettivi nei comuni di Campagnatico, Manciano e Pitigliano.

Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14:00 di domani lunedì 13 giugno. I quesiti referendari riguardano: la “legge Severino” per l’incandidabilità dopo condanna,

la limitazione delle misure cautelari,

la separazione delle carriere dei magistrati,

la valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari,

le firme per le candidature al Csm Cinque i colori delle schede che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde. Sono ammessi al voto tutti i cittadini maggiorenni presenti nelle liste elettorali. Possono votare per le comunali anche i cittadini UE residenti in Italia, previa iscrizione alle liste elettorali.

