"Oggi parliamo di...": storia d’amore a Sassoforte

Questa storia d’amore si perde nella notte dei tempi, in quello che fu un contesto storico importante, per Sassoforte e Roccatederighi. Siamo nel XII secolo. Il castello di Sassoforte, importante fortificazione di epoca medievale, come un ‘aquila dominava dalla sua altezza tutta l’area circostante, Roccatederighi borgo incantevole e fiorente.

Come in altre storie d’amore , questo antico e nobile sentimento è stato spesso contrastato da appartenenze di casata. Due innamorati, giovani, belli, un amore importante, un sentimento nobile, come loro, stroncato dalla rivalità delle famiglie di appartenenza. Lui, Fredi, giovane promettente dei signori di Roccatederighi, lei la figlia di Peppone signore di Sassoforte. Il nome della fanciulla è avvolto nel mistero, sappiamo che era bellissima, quindi ci piace chiamarla Bella.

La leggenda narra che i due giovani si sono conosciuti durante una festa, tra giocolieri, musicisti e saltimbanchi, tra i due fu subito amore a prima vista. Si incontravano di nascosto tutti i giorni nel bosco fra Sassoforte e Roccatederighi, il riferimento era un grande masso di trachite, che per la sua particolare forma, garantiva riparo ai due innamorati. Le dinamiche relative alle famiglie dei due giovani, andarono sempre più inasprendosi, causa rivalità per il controllo del territorio. Fu proprio per una questione di potere, che i fratelli di Bella, scoperta la relazione tra i due giovani, decidono di uccidere Fredi e mettere fine alla loro storia. Fu così che Fredi nel punto del loro incontro un giorno, non trovò la sua amata, ma i suoi fratelli che lo uccisero. Il dolore straziò la fanciulla. La leggenda, narra che nel bosco fra Sassoforte e Roccatederighi c’è ancora il grande blocco di trechite, il masso dell’amore, conosciuto come il Sasso di Fredi.

Ogni anno proprio nel giorno in cui Fredi fu ucciso, nel luogo del loro incontro dove c’è il masso, i due innamorati si incontrano e passeggiano nel bosco, mano nella mano. Se volete trovare il sasso di Fredi vi dovete addentrare nel bosco, dove l’altura e la natura fanno da padrone, in quello che fu per i due giovani il loro luogo d’amore. Buona passeggiata.