Oggi parliamo di: … le scuole storiche di Grosseto

Curiosità e storia di alcuni degli edifici scolastici della nostra città, edifici, che hanno fatto la storia dell’Istruzione a Grosseto.







Non posso che iniziare con ex regia scuola normale magistrale e convitto di Grosseto. Il complesso architettonico della Regia scuola normale magistrale e convitto si articola tra piazza Rosselli e viale Porciatti a Grosseto. La sua costruzione progettata dell’ingegnere Giuseppe Luciani, ha visto l’inaugurazione nel 1923 per ospitare la scuola magistrale mista, il Regio istituto magistrale e il convitto intitolato a Giovanni Bosco. Dal dopoguerra, l'ala meridionale di viale Porciatti ha continuato a ospitare la scuola superiore magistrale, mentre nell'ala settentrionale del complesso che dà su piazza della Vasca, vi è la sede della scuola media Giovanni Pascoli.





Questo edificio è situato nel Centro storico di Grosseto, in via Mazzini. Inaugurato il 6 maggio 1888 ad opera di Giuseppe Luciani, prima del 1923 è stata sede sia delle scuole elementari che della scuola normale magistrale femminile. L'edificio è stato rialzato di un piano nel 1909, sotto la guida dell'ingegnere Remo Lorenzani. Nel 1981 l'ala nord dell'edificio fu separata per ospitare il Museo di storia naturale della Maremma.

Il palazzo della Regia scuola tecnica industriale è un edificio situato a Grosseto, in piazza De Maria, e ospita la sede dell'istituto d'istruzione superiore "Luciano Bianciardi". Per l'edificazione della Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale vi sono stati numerosi passaggi, nel 1936 iniziarono i lavori , diretti in un primo momento dall'ingegnere Ugo Pellizzari. Nel dopoguerra l'edificio ospitò la scuola media Leonardo da Vinci, ora il palazzo ospita la sede del polo Luciano Bianciardi.







In foto la sede dell'ex asilo infantile Vittorio Emanuele, in via dell’Unione, prima scuola materna laica di Grosseto. L'edificio è ricordato nelle planimetrie storiche a partire dal 1823, la scuola materna fu inaugurata il 9 gennaio 1879. In queste scuole hanno studiato e si sono formati generazioni di grossetani, rappresentano un punto storico dell’istruzione della nostra città.

Concludo con una frase di Jean Piaget: “L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto.”