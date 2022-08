"Oggi parliamo di": la Battaglia delle Termopili, 19-21 agosto 480 A.C.

19-21 agosto 480 a.C. 300 Spartani e altri Greci, guidati da re Leonida, tenevano testa all'esercito di Serse per tre giorni, alle Termopili, dando vita a uno scorcio storico destinato a far parlare nei secoli avvenire. Il passo delle Termopili, è quel territorio incanalato fra il monte Eta e il golfo Maliaco, nell’antica regione dell’Etolia in Grecia, luogo storicamente di grande importanza strategica, in quanto rappresentava l’ingresso per la penisola del Peloponneso, oggetto di contesa in moltissime guerre e teatro di tante battaglie.

Leonida e i suoi uomini tennero testa a 10.000 dei migliori e spietati soldati Persiani, e quando questi minacciarono di seppellire i Greci sotto le frecce, “tante da oscurare il sole”, gli Spartani risposero: "allora combatteremo nell'ombra". Il compito di Leonida è di resistere il più̀ a lungo possibile, per dare tempo a tutte le poleis di mobilitare e organizzare gli eserciti contro i Persiani. I Persiani chiesero agli Spartani la resa e così in cambio avrebbero avuto salva la vita, ma il Re Leonida avrebbe risposto, “MOLON LABE!", cioè "Venitele a prendere!".





«Dei morti alle Termopili, gloriosa la sorte, bella la fine, un altare la tomba, di singulti il ricordo, compassione la lode. Un tal sudario né la ruggine né il tempo divora tutto oscurerà. Questo sacello d'eroi valorosi come abitatrice la gloria d'Ellade si prese. Ne fa fede anche Leonida, re di Sparta, avendo lasciato di virtù grande ornamento ed eterna gloria.» (Simonide di Ceo, fr.531)

Il valore degli Spartani e il loro sacrificio spinsero le città greche a unirsi contro i Persiani Invasori, l’indipendenza e la democrazia di cui la Grecia è sempre stata espressione. Una delle più grandi storiche battaglie quella delle Termopili e dei guerrieri spartani, che parla di coraggio, di libertà e di sacrificio.

L’articolo di oggi vuole essere un omaggio a chi ha fatto del coraggio un principio di vita, la battaglia delle Termopili è e resterà nell'immaginario collettivo, una delle più importanti battaglie della storia, il sacrificio degli spartani ed il coraggio mostrato, sarà fonte di ispirazione per le epoche a venire.