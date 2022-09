"Oggi parliamo di...": il 25 settembre, la Giornata mondiale dei sogni

Oggi parliamo di… curiosità. Il 25 settembre è la Giornata mondiale dei sogni. Sognare non costa nulla, una giornata dedicata ai sognatori, e pensandoci bene, chi non lo è. Nata nel 2012, alla Columbia University di New York, dove Ozioma Egwuonwu, esperta di strategie motivazionali, ha voluto dedicare una giornata ai sogni con lo scopo di incoraggiare individui, scuole, comunità, famiglie a dedicare del tempo alle proprie idee, sogni e portarli avanti con determinazione .

“Secondo la scienza chi sogna potrebbe allungare la propria vita di alcuni anni”. Se questo è quello che dicono gli esperti, vuol dire che sognare è positivo, fa bene alla mente, ti porta a ragionare e a stimolare il sapere. Per i più piccoli l’icona di riferimento dei sogni è Cenerentola con “I sogni son desideri”:





“I sogni son desideri

Di felicità

Nel sonno non hai pensieri

Ti esprimi con sincerità

Sei hai fede chissà un giorno

La sotto non ti arriverà ….Tu sogna e spera fermamente

Dimentica il presente E il sogno realtà Diverrà”

Quanti ricordi, che emozioni! Allora, regaliamoci un bel sogno, un mondo migliore per esempio.

Carl Sandburg, diceva. “Niente accade se non è preceduto da un sogno”.

Sarebbe bello se dai sogni partisse quel risveglio culturale collettivo, di cui la società ha bisogno, in tutti i comparti, famiglia, scuola, amicizie, politica, lavoro, economia. Insomma, sognare per realizzare, ciò che di più bello possiamo mettere in atto. Il sogno è l’infinita ombra del Vero, ci ricorda Giovanni Pascoli. Con la consapevolezza che questo è un argomento vasto, particolare, voglio concludere con un messaggio: "Ricordati di sognare, sempre, oggi più che mai"!