"Oggi parliamo di": Giornata nazionale contro l'abbandono degli animali

La rubrica settimanale di MaremmaNews.



Con l’articolo di oggi voglio contribuire a sensibilizzare tutti, contro l’abbandono degli animali, in modo particolare a ribadire che tutti gli animali meritano rispetto. Il 3 luglio è la Giornata nazionale contro l'abbandono degli animali, giornata importante per sensibilizzare al tema, e rimarcare ancora più forte un concetto che dovrebbe essere scontato, “non si abbandonano gli animali”.





Questo brutto comportamento è molto diffuso, basti pensare che nel 2021 l'Ente Nazionale Protezione Animali ha recuperato 21 cani abbandonati ogni giorno, 7.600 in un anno. Non è un caso che l’appuntamento nazionale contro l'abbandono degli animali sia proprio all'inizio del periodo estivo, le persone si preparano a partire per le vacanze e troppo spesso si verificano episodi di abbandono di animali. Dispiace anche constatare che questo fenomeno, dai dati riportati, non è solo prettamente estivo.

Arthur Schopenhauer, affermava che: “L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere, e si può tranquillamente affermare che chi è crudele con gli animali non può essere un uomo buono.”





Spesso dietro gli abbandoni ci sono storie che si fa fatica a raccontare, la cronaca ci parla di piccoli cani, gatti, lasciati morire di fame e sete per strada o in luoghi sperduti, sotto il sole. Quando accogliamo animali nelle nostre famiglie dobbiamo farlo con amore e con la consapevolezza che questi hanno bisogno di attenzioni, cure e sono parte integrante della famiglia e della nostra vita. Prendere un animale nella nostra vita non è un capriccio del momento o un modo per placare qualche nostra mancanza del momento, ma è e deve essere un gesto d’amore.

Concludo con una frase di Mahatma Gandhi: “Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.”