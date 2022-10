Oggi parliamo di: ... Giornata internazionale della nonviolenza

Il 2 ottobre è la giornata internazionale della nonviolenza, data di nascita del Mahatma Gandhi, è stata promossa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 giugno 2007 e celebrata per la prima volta il 2 ottobre 2007.





La giornata di oggi vuole essere un messaggio chiaro contro ogni genere di violenza. Come sempre, oggi più che mai, vicinanza e solidarietà, è per tutte quelle donne coraggiose, che dopo la morte di Mahsa Amini e della giovane Hadis Najafi, continuano a lottare per la libertà e i loro diritti, contro il regime in Iran. Chi ha studiato un po’ di storia sa benissimo che dopo il periodo monarchico, vennero aboliti e in taluni casi completamente modificati tutti i diritti, secondo la legge islamica. In Iran la legge prevede l'utilizzo dello hijab obbligatorio. Una lotta quella delle donne iraniane, che ci parla di coraggio e di libertà. I Tg e i giornali ci raccontano: “Massacrata di botte dalla feroce polizia morale per non avere indossato correttamente il velo. “Hadis Najafi, 20 anni, abbattuta con sei colpi di arma da fuoco". Notizie che ci sembrano lontane, ma che sono più vicine che mai, che ci parlano di violenza .

Il mondo oggi lotta contro la violenza e siamo tutti consapevoli che le democrazie possono dirsi tali, se hanno ben saldi i diritti delle donne come diritti universali e imprescindibili. Riflettiamo e difendiamo quanto di più bello abbiamo, la libertà, scontata per molti ma non per tutti, contro ogni tipo di violenza. L’argomento di oggi, delicato e vasto non si può sintetizzare in un semplice articolo, ma, come sempre cerco di fare, è suscitare riflessioni su temi così importanti.

Come diceva Montesquieu; "La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene".