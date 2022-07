"Oggi parliamo di": Albertina Rossi pittrice contemporanea della Maremma

E’ con piacere che oggi vi parlo di una nostra artista, pittrice, che ha fatto della maremma, dei suoi scorci, e paesaggi, elemento portante di molte delle sue opere. Albertina nasce a Magliano in Toscana, il 22 aprile del 1946, grossetana di adozione, sin da piccola si è dedicata alla sua grande passione, la pittura, passione che gli è stata tramandata dalla mamma Ugolina Petrucci.







Il suo stile pittorico si perfeziona con gli anni , la sua permanenza in città come Firenze e Roma durante la sua giovinezza, modellano e arricchiscono lo stile delle sue opere. La terra di maremma, le nostre campagne, le nature morte, il mare, i grandi temi, caratterizzano tutta la produzione artistica di Albertina. Nei suoi quadri troviamo luoghi e riferimenti a noi cari come; il bosco di Pomonte, i papaveri, il nostro mare, i fiori di pesco e i tramonti.





Un rapporto costante e indissolubile quello di Albertina con la tela e il mondo che la circonda. Albertina quando dipinge si “immerge” in visioni ed emozioni, si rapporta con l’ambiente circostante, lo cattura e lo elabora rappresentandolo su tela, uscendo anche dalla solita visione delle cose. Sin dagli anni 90 ha partecipato a numerose mostre nelle gallerie d’arte della nostra maremma, ricordo la due giorni collettiva dedicata a Lucio Battisti, a Marina di Grosseto; concorso artistico le “canzoni del sole”. I quadri di Albertina, sono di una bellezza unica, particolari, ombreggiati, ci fanno percepire lo stato d’animo di chi dipinge, i suoi pensieri il suo modo di appartenere e vivere.

Ringrazio l’artista Albertina Rossi che oggi ci ha permesso di parlare di lei, di mostrare le sue opere, e aspettiamo la sua prossima mostra per poter dal vivo ammirare la sua arte. Per noi è sempre un piacere parlare di arte, cultura e identità in maremma. Concludo con una frase di Pablo Picasso: “I miei quadri, finiti o no, sono le pagine del mio diario e sono validi in quanto tali. Il futuro sceglierà le pagine che preferirà. Non spetta a me di farlo. Io ho sempre operato per il presente".