Officina Famiglia presenta il libro "FeliceMente bambini"

Grosseto: Sabato 3 dicembre alle 18:30 presso il Cesvot l'Associazione Officina Famiglia presenterà il libro "FeliceMente bambini" a conclusione del progetto Condiviviamo Anziani che ha visto coinvolti bambini e adolescenti di diverse età.



"Il libro nasce per mostrare e raccontare le differenze fra il mondo in cui vivono i bambini di oggi e quello in cui vivevano i nostri nonni e, attraverso la narrazione e la fantasia, si arriva a portare immagini di serenità e speranza!" racconta la Presidente Barbara Orienti.

La stesura del libro è stata curata da Ludovica Gianella con la partecipazione della Dott.ssa Psicologa Sara Ciacci, mentre le illustrazioni portano la firma di Francesca Colella e Leonardo Guerrini. Officina Famiglia ringrazia tutti gli operatori che hanno guidato le attività, i nonni e i bambini che hanno permesso la nascita del progetto e i volontari ABIO Grosseto per la collaborazione e il sostegno ai quali verrà donata una copia del libro da leggere ai bambini durante le loro attività in ospedale. Un ringraziamento anche alla Fondazione CRF per la donazione che ha reso possibile la stampa del libro. L'evento è aperto a tutti.