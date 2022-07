Nuovo intervento di disinfestazione da moscerini

Orbetello: A causa delle particolari condizioni favorevoli alla proliferazione dei chironomidi che si sono verificate, quali un inverno temperato, e le temperature caldo umide riscontrate nelle ultime settimane, sono pervenute all’ufficio ambiente del comune di Orbetello numerose richieste di intervento nella città di Orbetello, in particolare lungo laguna.

Con una prima Determinazione Dirigenziale è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi di “DERATTIZZAZIONE DELLE VIE ED AREE E GIARDINI PUBBLICI E DEI TRATTAMENTI ANTILARVALI ED ADULTICIDI SU AREE PUBBLICHE ANNI 2022 E 2023 – CIG: ZD2369B52B” alla Ditta BRANCA s.r.l. di Grosseto;

Il 21 luglio scorso è stato eseguito un intervento adulticida straordinario di abbattimento dei chironomidi, con prot. 29586 del 18/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione - U.F. Igiene, Sanità pubblica e Nutrizione - USL Toscana Sud Est ha confermato la necessità di un intervento adulticida straordinario di abbattimento dei chironomidi, esprimendo parere favorevole con prescrizioni all’utilizzo del prodotto proposto dalla Ditta.

Il secondo intervento adulticida straordinario sarà eseguito nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio 2022, dalle ore 00:00 alle ore 04:30; riguarderà le aree di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo, essendo quelle con maggiori problemi di presenza dei chironomidi, interessando anche le vie del centro abitato;

Tenuto conto che, vista la straordinarietà e l’eccezionalità della situazione, trattandosi di un’emergenza di igiene pubblica, risulta necessaria ed improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, avvisando la popolazione residente in modo che possano essere presi necessari accorgimenti a tutela della salute pubblica che in ragione della situazione di emergenza non potrebbe essere protetta in modo adeguato.

Il Sindaco in via del tutto precauzionale, invita tutti i residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione di:

tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dalla disinfestazione fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;

tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.