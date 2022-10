Nuovo impianto di illuminazione per Via della Molletta

Castiglione della Pescaia: Proseguono gli interventi di efficientamento del sistema di illuminazione pubblica sul territorio di Castiglione della Pescaia. Gli ultimi realizzati dal personale del Cantiere comunale sono stati eseguiti in località la Molletta a Punta Ala, dove è realizzata una nuova canalizzazione delle tubazioni e sono stati sostituiti i 60 punti luce del viale, per un tratto di circa 2 chilometri.



«Ogni intervento eseguito sulla pubblica illuminazione comunale – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessore alle manutenzioni esterne Walter Massetti - va nella direzione di garantire una maggiore sicurezza e permettere una migliore vivibilità degli spazi nelle ore serali e notturne».





«Tutti i nuovi corpi illuminanti e gli impianti posizionati in via della Molletta – fanno sapere sindaca e assessore - sono a led e permettono un notevole risparmio energetico ed i pali fanno parte della tecnologia a sicurezza passiva, che in caso di incidente non costituiscono un ostacolo».

«Gli edifici pubblici comunali, – ricordano Nappi e Massetti – molte vie del capoluogo e delle frazioni sono state già oggetto di efficientamento, un lavoro che produce un duplice risparmio, energetico ed economico per le casse comunali, soprattutto perché tali interventi sono realizzati attraverso le maestranze interne del cantiere comunale che ringraziamo per la professionalità e la disponibilità dimostrata in ogni occasione».

«Il caro energia – affermano sindaca ed assessore - è sotto gli occhi di tutti e questa amministrazione ha deciso, fin dal suo insediamento, di mettere in campo un piano di abbattimento dei consumi sia attraverso la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti della pubblica illuminazione con lampade a led, che investendo sulla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, nonché lavorando sulla realizzazione di accumulatori in quelli già esistenti in modo da utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo. Inoltre, come sta avvenendo in altre parti d’Italia, stiamo valutando la costituzione di una comunità energetica che darebbe al territorio una grande opportunità di risparmio sia per famiglie che per imprese. Nel frattempo stiamo elaborando un nuovo piano di accensione e spegnimento dell’illuminazione differenziato per necessità ed esigenze delle varie zone del Comune».

«Il costo dell’energia elettrica – concludono Nappi e Massetti - è in costante aumento. L’illuminazione pubblica sul territorio comunale è al servizio della collettività ed ha il preciso scopo di promuovere lo sviluppo economico, la sicurezza della viabilità e quella psicologica ed emotiva degli utenti per questo motivo la Giunta comunale ha approvato il piano strategico proposto dagli uffici dell’ente basato sulla rigenerazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico che devono coincidere con la gestione del bilancio comunale. L’obbiettivo che ci proponiamo è triplice: continuare a pagare puntualmente le bollette per garantire le forniture, non tagliare i servizi ai contribuenti e non aumentare la pressione fiscale sui nostri cittadini».