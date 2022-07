Nuovo defibrillatore Parco ponente, donato dalla famiglia Mamta Traversari

Vicesindaco Pecorini: continua l’impegno per il progetto “Follonica Città cardioprotetta” e in questi giorni è stato posizionato un nuovo DAE all’entrata della Pineta di Ponente, donato dalla famiglia Traversari-Pieraccioli a nome della figlia Mamta



Follonica: L’Amministrazione comunale di Follonica continua nel suo impegno per implementare il progetto “Follonica Città cardioprotetta” finalizzato alla realizzazione di una rete di strumenti salvavita (DAE e PAD) e di cittadini formati per l’uso dei defibrillatori, grazie alle preziose collaborazioni con ASL, 118 e CRI, oltre all’Associazione Amici del Cuore e alcuni sponsor. E in questi giorni un nuovo DAE , defibrillatore esterno operativo 24 ore su 24, è stato installato in città e posizionato all’entrata del Parco, nella Pineta di ponente, zona molto frequentata specialmente in estate, da famiglie e bambini.





“Il DAE è sponsorizzato da Silvia, Gianni e Lal Traversari, ed ha un significato ben più profondo poiché è stato donato a nome di Mamta Maineè Traversari, la loro figlia e sorella , scomparsa prematuramente circa un anno fa– dice il vicesindaco Andrea Pecorini – siamo sinceramente grati per questa sponsorizzazione, che assume un significato speciale e che va ad incrementare la copertura della nostra rete, già importante, perché ogni luogo, nel quale si svolgono attività scolastiche, sportive, sanitarie e sociali ed anche ogni sede del Comune di Follonica, ne è dotato. La presenza capillare sul territorio delle apparecchiature DAE (Defibrillatore semiautomatico Esterno) e dei defibrillatori interni, sia pubblici che privati, anche grazie all’intervento di cittadini formati, è funzionale a diminuire il tempo dei primi soccorsi, in attesa del 118 e del soccorso sanitario.”

“Questo piccolo gesto è per noi di grande importanza e significato, perché lega Mamta al Parco che l’ha vista giocare per anni, insieme a suo fratello, spensierata e felice: un luogo vicino a casa nel quale passava pomeriggi e rideva, nel suo mondo fantastico. Adesso una rosa rosa della quale ci prenderemo cura personalmente, apposta vicino al DAE, testimonierà il nostro legame indissolubile, e la rosa sarà per noi l’impegno quotidiano affinchè lei possa continuare a essere vicina. Io, Gianni e Lal – dice Silvia Pieraccioli Traversari , mamma di Mamta e Lal– ci teniamo a ringraziare il Comune di Follonica i suoi uffici, Noemi Mainetto (madrina di Mamta), la Croce Rossa sezione locale e l’associazione “Amici del cuore” per averci supportato in questo posizionamento, per noi importantissimo, e vogliamo anche ringraziare chi ci ha aiutato all’acquisto e cioè gli amministratori e i miei colleghi del Comune di Follonica, le famiglie del circuito adottivo del comprensorio e oltre, e tutte le persone che hanno effettuato donazioni nel giorno più triste della nostra vita. Sarà una piccola presenza, costante, affinchè anche la città non dimentichi”.

Questo DAE sarà inserito e visibile all’interno dello strumento che ogni cittadino può facilmente consultare: la mappa dei DAE del Comune di Follonica , aggiornata e funzionale, accessibile dalla rete civica www.comune.follonica.gr.it o direttamente all'indirizzo www.follonicacuore.it.