Nuovo Consiglio d'Amministrazione per l'aeroporto di Grosseto

Francesco Limatola, presidente della Provincia: "Un aeroporto di qualità per un'utenza di eccellenza"

Grosseto: "L'aeroporto di Grosseto ha potenzialità – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – strutture e servizi per sviluppare e far crescere la sua offerta. L'importante è che il progetto di sviluppo venga costruito avendo ben chiaro il quadro nazionale e internazionale delle avio superfici, i bisogni del territorio, il ruolo all'interno del sistema infrastrutturale. Il nuovo management che compone il Consiglio d'Amministrazione ha una missione ben chiara nella sua azione futura: l’aeroporto di Grosseto deve diventare sempre più un'infrastruttura al servizio del territorio e della sua valorizzazione a fini turistici con particolare riguardo al traffico privato, in accordo con l'aeronautica militare che fornisce servizi fondamentali come la torre e il servizio anticendio senza i quali, è bene dirlo, non ci sarebbe lo scalo civile. Gli aeroporti limitrofi, toscani e del Lazio, sono infatti vocati ai voli di linea e far loro concorrenza appare irreale e improduttivo. Questa caratteristica è un’opportunità non un limite per il nostro aeroporto grazie a condizioni climatiche favorevoli tutto l’anno, pista in ottime condizioni, nessuna congestione dovuta al traffico e servizi di assistenza qualificati e immediati.

Non si tratta di porsi limiti evitando la “suggestione” dei voli di linea, ma di essere consapevoli del nostro punto di forza fatto di qualità e mirato all'eccellenza. Un'evoluzione verso il mutamento dell'hub e l'accoglienza dei voli di linea senza una contemporanea evoluzione della struttura rischierebbe di inficiare il valore attuale. Solo se Grosseto fosse inserito in un progetto nazionale a rete volto a decongestionare le strutture aeroportuali limitrofe si potrebbe pensare ad una sua trasformazione. Fino ad oggi e per l'immediato futuro il target è un'utenza alta legata al turismo o al viaggio d'affari che inneschi un indotto di servizi di lusso corrispondente dall'assistenza alla ristorazione di eccellenza, dai taxi a noleggio con conducente alla promozione dei prodotti tipici.”

“Al nuovo Consiglio d'Amministrazione – continua Limatola – auguro un ottimo lavoro e ritengo che Tommaso Francalanci, Lupo Rattazzi, Giancarlo Farnetani, Carlo Panerai e Renzo Alessandri saranno il team vincente per SEAM e aeroporto di Grosseto. Gli amministratori hanno e avranno al loro fianco con convinzione la Provincia di Grosseto.