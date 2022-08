annuncio Sport Nuovo colpo di mercato per l'U.s. Grosseto, arriva il difensore Luca Bruno 24 agosto 2022

Redazione Grosseto: Nuovo colpo di mercato per l'U.s. Grosseto 1912, che annuncia l'arrivo del difensore centrale Luca Bruno. Bruno si è messo subito a disposizione di mister Massimo Silva. Bruno ha iniziato la sua carriera nell'under 19 del Brescia. L'anno dopo a Crotone, L'Aquila, Messina, ancora a Crotone, Siracusa, Rende, Fano e Trapani.





