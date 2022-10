Nuovo CDA per la Cooperativa Melograno

Follonica: La Cooperativa Melograno, forte del proprio spirito cooperativo sostenuto e coordinato nei primi anni della fusione da figure storiche quali Massimo Iacci (già Presidente della Cooperativa Il Nodo) e Stefania Cecchi (già Presidente della Cooperativa LISA), rispettivamente Presidente e Vicepresidente uscenti, dichiara completato il processo di fusione e si mette in gioco con un Consiglio di Amministrazione rinnovato all’insegna di giovani leve, espressione di una continuità e di una costante coesione.



Il CDA assume un nuovo assetto comprendente 11 figure e nominando alla guida del gruppo un nuovo presidente, due vicepresidenti, nuovi consiglieri ed istituendo la figura del Direttore Generale.

PRESIDENTE: Luca Santoro 34 anni, attivo in Cooperativa da 10 anni. Si occupa della gestione di gare e appalti e si interfaccia e collabora con i propri omologhi di altre realtà del mondo profit e no-profit con cui Melograno collabora.

VICEPRESIDENTI: Cecilia Cecconami 35 anni, si avvicina al mondo cooperativo 7 anni fa ricoprendo il ruolo di amministrativa e di gestione del personale nella Cooperativa LISA. Da 3 anni è coordinatrice dei Servizi Integrati di Melograno e membro del CDA; Lorella Fulceri 48 anni, nel mondo della cooperazione da 17 anni, è coordinatrice dei servizi cinofili rivolti agli enti e ai privati. È membro del CDA dal 2016.

DIRETTORE GENERALE: Massimo Iacci 54 anni, al servizio della cooperazione fin da studente, nel 1997 contribuisce alla nascita della Cooperativa Il Nodo, di cui diventa presidente nel 2006 e resta tale fino al giugno 2022, quando lascia la carica a Luca Santoro. Dal 2016 ricopre anche la carica di consigliere all’interno del Consorzio COOB. Il CDA neocostituito, riconoscendo il fondamentale contributo umano e sociale apportato da Massimo Iacci nel condurre per molti anni la Cooperativa lo ha identificato come l’unica persona con competenze, esperienze e sentimenti sociali in grado di poter ricoprire il ruolo di direttore generale, non solo a scopo di facilitatore dei vari settori, ma anche come figura di continuità per le varie territorialità sulle quali Melograno opera.

CONSIGLIERI:

Michele Bertaccini: in Cooperativa dal 2019, coordinatore dei servizi turistici e ricettivi.

Silvia Giannella: in Cooperativa dal 2016, responsabile dell’ufficio Risorse Umane e responsabile degli inserimenti lavorativi di Melograno.

Diego Lacalamita: in Cooperativa dal 2018, responsabile del Sistema di Gestione Integrato e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Rossana Lenzi: in Cooperativa dal 2019, si occupa della gestione amministrativa dei clienti e delle relazioni con gli istituti di credito.

Michele Murzi: in Cooperativa da più di vent’anni, consigliere da altrettanti anni e Vicepresidente de Il Nodo dal 2006 fino al 2018.

Francesco Pippia: in Cooperativa dal 2014, coordinatore dei servizi di edilizia, logistica e verde.

Roberto Tacconi: in Cooperativa dal 2015, responsabile dei servizi di igiene ambientale nei cantieri di Grosseto e Sovicille.