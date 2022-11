Attualità Nuovo bando per i contributi alle iniziative invernali delle Pro loco 10 novembre 2022

Redazione Grosseto: È stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi relativi alle iniziative invernali delle pro loco del territorio comunale anno 2022. Al bando potranno partecipare le Pro loco del territorio comunale che risultino regolarmente iscritte all’albo provinciale delle associazioni pro loco del Comune di Grosseto. Le domande per il contributo dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25 novembre, utilizzando esclusivamente il modello che potrete scaricare al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-gare-turismo/, da presentare direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto in Piazza Duomo 1 o tramite PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - programma delle attività con dettagliata relazione illustrativa dell’iniziativa indicante la data di svolgimento e la richiesta e/o entità del beneficio; - dettagliato bilancio preventivo comprensivo di tutte le spese ed entrate (sia di sponsorizzazioni che di altri contributi), analiticamente suddiviso per voci; - descrizione delle risorse umane, strumentali ed economiche e delle strutture organizzative disponibili; - indicazione delle eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate ad altri Enti Pubblici e/o privati. - copia fotostatica del documento di identità del firmatario.

